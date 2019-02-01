İnegöl'de iş kazası: 1 yaralı
BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, un fabrikasında çalıştığı sırada makineden kopan parçanın başına isabet etmesi sonucu bir işçi ağır...
BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, un fabrikasında çalıştığı sırada makineden kopan parçanın başına isabet etmesi sonucu bir işçi ağır yaralandı.
Tahtaköprü Mahallesi'ndeki un fabrikasında çalışan Hakkı Dinç'in başına, fabrikadaki makineden kopan bir parça isabet etti.
Olayda yaralanan Dinç, mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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