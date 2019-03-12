İnegöl'de "İstihdam Seferberliği 2019" toplantısı

BURSA (AA) - İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, ilçedeki işverenleri İstihdam Seferberliği'ne katılmaya davet etti.

Uğurdağ, yönetim kurulu üyeleriyle düzenlediği toplantıda, "İstihdam Seferberliği 2019" programının işverenler için tarihi desteklemeler sunduğunu belirterek, bunların iyi anlaşılarak uygulanması gerektiğini söyledi.

"Burası Türkiye, Burada İş Var" sloganıyla başlatılan program kapsamında iş dünyası ve girişimcilere 8 farklı teşvik sunulduğunu aktaran Uğurdağ, şöyle konuştu:

"Birincisi; nisan ayı sonuna kadar sağlayacağınız her ilave istihdamın tam 3 ay boyunca ücretini, sigorta primlerini ve vergisini devlet karşılıyor. Bu 3 ay boyunca işverenin maliyeti sıfır. 2 bin 21 lira ücret ile bin 113 lira sigorta ve vergiler olmak üzere 3 bin 134 lirayı devletimiz karşılamış olacak. İşveren cebinden sıfır maliyetle yeni bir işsiz kardeşimizi işe almış olacak. Devamındaki 9 ay boyunca da devletimiz sigorta primlerini ve vergileri ödemeye devam edecek. Yani aylık bin 113 lirayı devletimiz karşılayacak. Biz işverenler olarak sadece çalıştırdığımız kardeşimize ücretini ödeyeceğiz. İşe alınacak kişi kadın, genç ve engelli ise 9 aylık süre 15 aya kadar uzamış olacak. Yine imalat sanayi ve bilişim sektöründe aylık bin 113 lira olan prim ve vergi teşviki 2 bin 712 lira olarak verilecek. Böyle bir teşviki hayata geçirdiği için hükümetimize çok teşekkür ediyoruz."

Uğurdağ, 2017'deki istihdam seferberliğinde kamu-özel sektör olarak el ele verildiğini ve 1,5 milyon ilave istihdam sağlandığını hatırlattı.

Kamu-özel sektör el ele verince her işin üstesinden gelinebileceğini anlatan Uğurdağ, "Buradan tüm iş dünyamıza ve işverenlere de çağrıda bulunuyorum: Türkiye'nin gücüne ve geleceğine güvenin. İstihdam Seferberliği 2019'a katılın, bu tarihi istihdam teşviklerinden faydalanın. En az bir işsiz vatandaşımızı işe alarak hem işinizi geliştirin hem ekonominin büyümesine katkınız olsun hem de Türkiye'nin geleceğine yatırım yaparak kazanan siz olun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA