İnegöl'de kaçak baraka ve ahırlar yıkıldı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kaçak baraka ve ahırlar zabıta ekiplerince polis eşliğinde yıkıldı.

İnegöl- Alanyurt yolu üzerinde Metal Sanayi Sitesi mevkiinde bulunan 1 baraka ve 4 ahır, kamu ve vatandaş arazisine izinsiz gelişi güzel yapılarak çevre ve görüntü kirliği oluşturduğu gerekçesiyle İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yıkıldı.

Dün gerçekleşen yıkım öncesi emniyet ve zabıta ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Çok sayıda atın barındırıldığı baraka ve ahırların yıkımı iş makineleri tarafından gerçekleştirildi. Yıkım sırasında herhangi bir sorun yaşanmazken bazı baraka sahipleri kendi evlerini sökerek ekiplere yardımcı oldu.

FOTOĞRAFLI

DHA