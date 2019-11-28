İnegöl'de kaçak sigara operasyonunda bir şüpheli yakalandı

BURSA (AA) - İnegöl ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 885 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Orhaniye Mahallesi'nde S.V'nin kaçak sigara sattığı ihbarını aldı.

Bu kişinin evi ve eklentilerinde yapılan aramalarda 885 paket kaçak sigara bulundu.

Şüpheli S.V. ekipler tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: AA