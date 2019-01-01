İnegöl'de kömürlük yangını

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde kömürlükte çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Akhisar Mahallesi Ataç Sokak'ta Y.K'ye ait evin kömürlüğünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA