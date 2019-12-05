İnegöl'de küçükbaş hayvan üreticileri dernek kurdu

BURSA (AA) - İnegöl Küçükbaş Hayvan Damızlık Üreticileri ve Yetiştiricileri Derneğinin kuruluşunu tamamlayan üyeler, hayvan pazarında basın açıklaması yaptı.



Dernek Başkanı İbrahim Kutlu, küçükbaş hayvancılığın yayılması, tanıtılması, profesyonelliğin artması ve üreticinin bilinçlendirilmesini amaçladıklarını söyledi.

Küçükbaş hayvancılık için yapılacak ne varsa dernek adına bunu üstleneceklerini belirten Kutlu, "Sosyal projeler üreteceğiz, bunun yanında yine ıslah projelerimiz ve yem projelerimiz var. Türkiye genelindeki arkadaşlarla hareket edip hepimiz sektöre faydalı olmayı planlıyoruz. Herkesi derneğimize davet ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA