İnegöl'de lahana hasatı başladı

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, temmuz ayında ekilen lahananın hasatı başladı.



Soğuk havalara rağmen çiftçilerin söküm işlemlerini aralıksız sürdürdüğü lahana, tarlada 1-1,5 lira, pazarda ise 5 liradan satılıyor.

İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, hasatla ilgili yaptığı açıklamda, ilçede 600 dekar alanda lahana üretimi yapıldığını söyledi.

Rekoltenin 6 bin tonu bulduğunu aktaran Çelik, "Para kazanma noktasında sıkıntılarımız var. Üreticiden tüketiciye ulaşana kadar açılan fiyat makasının gözden geçirilmesi gerekiyor." dedi.

Çiftçi Selman Mestan da "Hasatımız devam ediyor. Fiyatlardan pek memnun değiliz. Bizden çıkış fiyatı 1-1.5 lira. Bu fiyat, pazarlarda 5 lirayı buluyor. Büyük bir fark var. Bu farktan rahatsızız." diye konuştu.

Üretici Recep Agun da lahana hasatının zorluklarını dile getirerek, "Emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Marketler ile çiftçiye ödenen arasındaki fark bizi üzüyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA