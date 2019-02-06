İnegöl'de okul güvenliği toplantısı

BURSA (AA) - İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü başkanlığında okul güvenliği toplantısı yapıldı.

Beşinci Mevsim Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki toplantıda konuşan İlçe Kaymakamı Görücü, bağımlılıkla mücadele ettiklerini söyledi.

İnegöl'ün huzuru için her türlü tedbiri almakta kararlı olduklarını belirten Görücü, "Okul güvenliği dediğimize göre öncelikle okulların çevre güvenliği önemli. Okulun içinde ateş yakmalar veya başka şeyler. Gerek emniyet gerekse jandarma devriyeler ile kontroller yapıyor. Yeterli mi, yeterli görmüyoruz. Personel sayımızda zaman zaman azalmalar oluyor ama personelimiz az bile olsa işimizi yapıyoruz. Bu noktada sıkıntımız yok." dedi.

Okul giriş ve çıkışları için okul idareleri ve öğretmenlere görev düştüğünü anlatan Görücü, şunları kaydetti:

"Okul içinde ve bahçesinde yabancı şahısların, öğrenciler ile iletişimini engelleyin. Okulda yol geçen hanı gibi dileyen girip çıkmamalı. Biz gerekli denetimleri yaparız, sıkıntı neredeyse bizlere sıkıntının kaynağını bildirin. Servislerin sık sık denetlenmesi ve usule uygun olmayanlara cezai işlem uygulanması önemli. Birinci dönemde okullarda çok önemli bir olay olmadı ama yerli malı haftasında bir okulumuzda zehirlenme oldu. Kantinlerde satılması gerekmeyen ürünlere müsaade edilmemesi ve ilçe tarım müdürlüğü çalışmalarını yapsınlar. Okul kantinlerinde fiyatlar, öğrencilerin görebileceği şekilde asılmalı. Özellikle okul aile birlikleri ihtiyaç sahibi çocuklara gerekli yardımları yapıyor, biz de yaparız."

Toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Ferruh Maden, Emniyet Müdürü Ramiz Erçetin, Milli Eğitim Müdürü Fatih Bilican, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Serpil Noyan, Belediye Başkan Yardımcısı Gülhan Şahin, muhtarlar, okul müdürleri ve okul aile birliği başkanları katıldı.



Kaynak: AA