İnegöl'de Özel çocukların çalıştırdığı "biz bize cafe" hizmete açıldı.

3 Aralık Dünya Engelliler gününde Bursa'nın İnegöl ilçesinde Eğitim ve Rehabilitasyon merkezinde özel çocukların topluma kazandırılması, yeteneklerinin ortaya çıkarılması amacıyla "biz bize cafe" hizmete açıldı.

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İnegöl'de Özel çocukların çalıştırdığı "biz bize cafe" hizmete açıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Eğitim ve Rehabilitasyon merkezinde özel çocukların topluma kazandırılması, yeteneklerinin ortaya çıkarılması amacıyla "biz bize cafe" hizmete açıldı. Kafeyi sahiplenen özel çocuklar, gelen müşterilerle ilgilenip, ikramlarda bulunuyorlar.

3 Aralık Dünya Engelliler gününde düzenlenen kafenin açılışına Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban ve davetliler katıldı.

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AÇILIŞA BELEDİYE BAŞKANI ALPER TABAN VE DAVETLİLER KATILDI

Kurumun Müdürü Ahmet Dükkancı, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde biz çocuklarımızın bir şeyler yapabileceğini kanıtlamak için uygulama evimizde hafif garsonluk faaliyetlerine başladık. Çocukların bu uygulamadan sonra gözlerindeki mutluluk bize yetti. Çocuklarda bir şeyler yapabileceğinin farkına vardı. İnşallah bu uygulama şehrin tamamına yayılır. Burada hafif düzeyde zihinsel engelli çocuklarımız, down sendromlu çocuklarımız çalışmakta. Şuanda uygulamamız yeni başladı. İnşallah bu uygulama tekrar ettikçe çocuklarımız daha iyi düzeye gelecek." dedi.

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