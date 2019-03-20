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  3. İnegöl’de polis çok sayıda silah ele geçirdi

İnegöl’de polis çok sayıda silah ele geçirdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde güvenlik güçleri yaptıkları uygulamalarda çok sayıda ruhsatsız silah ile uyuşturucu madde ele geçirdi.

İnegöl’de polis çok sayıda silah ele geçirdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde güvenlik güçleri yaptıkları uygulamalarda çok sayıda ruhsatsız silah ile uyuşturucu madde ele geçirdi.

Alınan bilgiler göre, İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler yaptıkları sabit ve seyir halindeki uygulamalarda, 5 adet tabanca, 2 adet pompalı tüfek, 1 adet av tüfeği, çok sayıda bu silahlara ait mermi ve uyuşturucu madde ele geçirdi. Ekipler silahlara ve uyuşturucu maddeye el koydu. Şahıslar hakkında yasal işlem uygulandı.

Kaynak: İHA

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