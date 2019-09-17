İnegöl'de protokol üyeleri ve vatandaşlardan çevre temizliği

BURSA (AA) - İnegöl ilçesinde, dünyada 100'ü aşkın ülkede gerçekleştirilen çevre hareketi "Let's Do It" (Haydi Yapalım) etkinliği kapsamında geniş katılımlı çevre temizliği yapıldı.

Etkinliğe AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, İnegöl Kaymakam Vekili ve Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu, Belediye Başkanı Alper Taban, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Bilican, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, siyasi partilerin ilçe başkanları ve çok sayıda vatandaş ile öğrenciler katıldı.

Belediye önünde başlayan temizlik çalışmaları, Atatürk Bulvarı'nda tamamlandı.

Milletvekili Gürel, etkinliğin ardından yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Aslında İnegöl halkı olarak duyarlıyız. Gördüğünüz gibi çöpler sigara içiminden kaynaklanıyor. 200 metrede 200 tane çöp almışsam, bunun 199'u sigara izmariti. Lütfen sadece çevremizi temiz tutmayı düşünmeyelim, bu kampanya ile ciğerlerimizi de temiz tutmayı düşünelim. Çocuklarımıza çok teşekkür ediyorum. Eminim onların belleğinde daha temiz olma yerleşti. Daha hassas davranacaklar."

İlçe Kaymakam Vekili Seyitoğlu da bu çalışmanın belediye öncülüğünde gerçekleştirildiğini belirterek, "Çöplere baktığımız zaman genelde sigara izmariti görüyoruz. Pervasızca dışarı atılmış." dedi.

Belediye Başkanı Taban ise şunları kaydetti:

"Şehrimizin şu ana kadar 116 mahallesinin tamamında benzer şekilde çöp topladık. Duyarsız vatandaşların çöplerini topladık. Bizler bu konuda bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Rica ediyorum, yalvarıyorum; lütfen kirletmeyelim ve şehrimizi temiz tutalım. Bugün bu şehrin kaymakamı, milletvekili, belediye başkanı yerden çöp aldı. Ben bundan utanmıyorum ancak bu noktada yere atan kişilerin de bir kez daha düşünmesini rica ediyorum. Herkese teşekkür ediyorum."



Kaynak: AA