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İnegöl'de taşımalı eğitime kar engeli

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü...

İnegöl'de taşımalı eğitime kar engeli

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilçede yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime 16 Ocak Çarşamba ara verildi.

Kaynak: AA

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