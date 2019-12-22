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İnegöl'de traktöre çarpan otomobil devrildi: 1 yaralı

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde traktöre çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.Abidin F. idaresindeki 16 GY 833 plakalı otomobil, Bursa-Ankara kara yolunda aynı yöne giden Mustafa U'nun kullandığı 16 KMH 37 plakalı traktöre arkasından çarparak devrildi.Kazada hafif yaralanan...

İnegöl'de traktöre çarpan otomobil devrildi: 1 yaralı

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde traktöre çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Abidin F. idaresindeki 16 GY 833 plakalı otomobil, Bursa-Ankara kara yolunda aynı yöne giden Mustafa U'nun kullandığı 16 KMH 37 plakalı traktöre arkasından çarparak devrildi.

Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü Abidin F, sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaynak: AA




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