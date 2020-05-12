İnegöl'de vatandaşlar kan bağışı yaptı

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde vatandaşlar Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu.

Akşam iftar sonrası İnegöl Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde kan alımı işlemi yapıldı.

Lisenin çok amaçlı salonunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyarak yapılan kan bağışına vatandaşlar ilgi gösterdi.

Türk Kızılay İnegöl Şube Başkanı Varol Yılmaz, vatandaşların yoğun ilgisinin olduğunu belirterek, iki gün daha kan bağışı alacaklarını söyledi.



















Kaynak: AA