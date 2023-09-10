İnegöl’de zabıtadan kırtasiyelere sıkı takip

İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okul sezonuyla birlikte kırtasiyeleri mercek altına aldı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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İnegöl’de zabıtadan kırtasiyelere sıkı takip

İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okul sezonuyla birlikte kırtasiyeleri mercek altına aldı. Kırtasiye alışveriş sezonunun başlamasıyla birlikte ilçe genelinde bu alanda hizmet veren tüm iş yerlerine yönelik denetimler gerçekleştirilirken, öğrencilerin sıklıkla kullandığı ürün ve markalar üzerinde fiyat karşılaştırmaları yapılarak her ürün tek tek kontrol edildi.

Her alanda halkın huzuru, güvenliği ve refahı için yoğun mesai harcayan İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, özellikle okul sezonunda fahiş fiyat ve fırsatçılık yapılmasının önüne geçmek, fırsatçılık yapanlara karşı da gerekli mücadeleyi vermek ve vatandaşı korumak adına yoğun bir denetim çalışması gerçekleştirdi. Belirli aralıklarla farklı sektörlere yönelik denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri, okul sezonuyla beraber okul malzemeleri satışı yapan işletmeleri mercek altına aldı.

04 Eylül'de okulların kısmen açılması ve 11 Eylül itibariyle tüm kademelerin eğitim öğretime başlayacak olması nedeniyle satışı artan ürünler üzerinden fırsatçılık yapılmaması için ince eleyip sık dokuyarak hem kırtasiyeler hem de kırtasiye malzemesi satan market ve milyoncu gibi iş yerleri tek tek denetlendi. Denetimler öncesi öğrencilerin sıklıkla kullandığı malzeme ve markalar da tespit edilerek, tüm işletmelerde özellikle bu ürünlerin fiyatları üzerinden karşılaştırmalar yapıldı.

İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden denetimlere ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İlçe genelinde fahiş fiyat ve etiket denetimlerimiz belirli aralıklar ile farklı sektörlere yönelik devam ediyor. Bu çerçevede sadece gıda işletmeleri değil, vatandaşın hakkını korumak adına her sektörde ekiplerimiz üzerine düşen görevi hassasiyetle yerine getiriyor. Okulların açılmasıyla birlikte de öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak adına yoğun bir döneme giren kırtasiye vb. ürünlerin satışını yapan başta kırtasiyeler olmak üzere marketler ve milyoncu diye tabir edilen işletmeler üzerine yoğunlaşıldı. Yapılan çalışmada özellikle fahiş fiyat, etiket ve iş yeri açma ve çalışma ruhsatı gibi konu başlıklarında denetimler gerçekleştirildi."

"Denetimler sırasında belirli marka ve ebatta öğrencilerimizin sıklıkla aldıkları ürünler belirlenerek bu ürünlerin satışının yapan işletmelerdeki fiyatlar kıyaslandı. Bu kıyaslama sonucu fahiş fiyat ile satış yapan işletmelerden savunma istenerek Ticaret İl Müdürlüğüne gerekli işlemleri yapmaları için bilgi verildi. Örneğin fiyat ortalaması 40-50 TL olan bir ürünün bazı işletmelerde 107 TL'ye satıldığı tespit edildi. Bu ve benzeri tespitlere ilişkin İl Ticaret Müdürlüğüne gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır."

İnegöl’de zabıtadan kırtasiyelere sıkı takip

İnegöl’de zabıtadan kırtasiyelere sıkı takip

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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