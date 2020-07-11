İnegöllü iş adamlarının bağışladığı mobilyalar, selzedelere dağıtıldı

BURSA (AA) - Bursa'nın Kestel ilçesinde 6 kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan selin ardından İnegöllü iş adamlarının bağışladığı mobilyalar, Büyükşehir ve Kestel Belediyesi ekipleri tarafından ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kestel'de 21 Haziran'da meydana gelen selin ardından Büyükşehir Belediyesinin afetten zarar görenler için başlattığı seferberlik çalışmasına iş dünyasından büyük destek geldi.

İnegöl Mobilium AVM Yönetim Kurulu Başkanı Talha Timur Han ve iş adamları tarafından hazırlanan yardım malzemeleri, Kestel Afet Koordinasyon Merkezinde tırla getirilerek Büyükşehir ve Kestel Belediyelerinin araçlarına yüklendi. 21 aileye ulaştırılmak üzere koltuk takımı, çocuk odası ve halıdan oluşan yardım malzemeleri, daha sonra ekipler tarafından Dudaklı köyündeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

Enkazın kaldırıldığı ve hayatın yavaş yavaş normale döndüğü köyde, yapılan yardımlardan dolayı aileler yardımseverlere teşekkür etti.





Kaynak: AA