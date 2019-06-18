İnegöllü mobilyacılar Fas'a gidecek

BURSA (AA) - İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren Mobiliyum AVM'nin yürüttüğü iki Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Projesi (UR-GE) kapsamında mobilya firması yetkilileri Fas'a gidecek.



Yakın pazarların birçoğuna hakim olan Mobiliyum AVM, üyelerinin farklı pazarları görmesi ve ticaretin işleyişi hakkında bilgi sahibi olunması için 17 mobilya firmasının temsilcileri ve 18 katılımcıyla Fas'a hareket edecek.



İnegöllü firmalar, Fas'ın en büyük mobilya ithalatçıları, proje müteahhitleri ile renevasyon (yenilenme) düşünen otel sahibi ve yöneticilerine en son tasarım ürünlerini ve firmalarını tanıtarak yeni ihracat müşterileri kazanmaya çalışacak. Heyet, B2B ile görüşme yaptıkları firmaların mağazalarına ziyarette bulunacak.

Mobiliyum AVM Yönetim Kurulu Başkanı Talha Timur Han, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Fas'ın şu anki Türkiye mobilya ihracat verisi olan 34 milyon doların, 2023 hedefleri doğrultusunda şehir ve ülke ekonomisine katma değerin artırılması için elimizden gelen tüm gayreti göstermek adına üyelerimizle yola çıkıyoruz. Bu gibi çıkarmalar yıl içinde tekrar edecek. Şehrimiz ve ekonomimiz için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Kaynak: AA