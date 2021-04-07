İnegölspor 1 - 2 Amed Sportif Faaliyetler Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 2. Lig Beyaz Grup 32. hafta maçında İnegölspor, Amed Sportif Faaliyetler ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 32. hafta maçında İnegölspor, Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. İnegölspor ve Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'da 32. hafta maçında İnegölspor sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile 07.04.2021 15:00'da karşılaştı. İnegöl İlçe Stadı stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki İnegölspor - Amed Sportif Faaliyetler maçı skoru ne oldu?
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İnegölspor - Amed Sportif Faaliyetler Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
İnegöl İlçe Stadı
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
07.04.2021 15:00
İnegölspor Amed Sportif Faaliyetler Maçının Hakemleri
Ayberk Demirbaş(hakem), Uğur Önay(1. Yardımcı Hakem), Çağrıcan Pazarcıklı(2. Yardımcı Hakem), Hüseyin Gökberk Arslan(dördüncü Hakem)
İnegölspor İlk 11
1. Gökhan Siverek, 2. Yunus Emre Duyan, 4. Seydi Kayasoy, 5. Gökhan Kurumuş, 7. Fatih Üge, 8. Metin Yüksel, 16. Selimcan Temel, 19. Mehmet Özdıraz, 24. Bünyamin Yavaşoğlu, 23. Oğuz Çetinkaya, 42. Ali Aydemir
Yedekler
70. Mertcan Babat, 10. Erdi Can Şehit, 9. Ahmet Hakan Şahin, 17. Abdulkadir Kuzey, 25. Bilal Yıldırım, 26. Ogün Çalışkan, 88. Fatih Çiplak, 99. Gülhan Üreyen, 15. Mustafa Çalışkan
Teknik Sorumlu
Hasan Erkin Şimşir
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Amed Sportif Faaliyetler İlk 11
31. Abdullah Yiğiter, 6. Ümit Karaal, 5. Deniz Yılmaz, 13. Emrah Taysı, 12. Serkan Yavuz, 19. Erman Bulucu, 28. Oğuzhan Öztürk, 24. Zeki Korkmaz, 61. Halil İbrahim Sönmez, 63. Mesut Can, 91. Mehmet Sıddık İstemi
Yedekler
47. Serkan İpek, 3. Anıl Şahin, 96. Cerem Talha Dinçer, 7. Muhlis İstemi, 14. Güray Gazioğlu, 21. Abdullah Çetin, 27. Şahin Şafakoğlu
Teknik Sorumlu
Özcan Kızıltan
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Manisa FK
|31
|23
|8
|0
|77
|21
|77
|56
|2
|Hekimoğlu Trabzon
|30
|18
|8
|4
|68
|27
|62
|41
|3
|Kocaelispor
|30
|16
|7
|7
|45
|26
|55
|19
|4
|Ankara Demirspor
|31
|14
|11
|6
|48
|32
|53
|16
|5
|24Erzincanspor
|30
|14
|10
|6
|42
|26
|52
|16
|6
|Sarıyer
|31
|14
|10
|7
|43
|31
|52
|12
|7
|Amed Sportif
|31
|15
|6
|10
|46
|40
|51
|6
|8
|Afjet Afyonspor
|30
|13
|11
|6
|45
|36
|50
|9
|9
|Çorum FK
|30
|14
|7
|9
|59
|33
|49
|26
|10
|Uşak Spor
|30
|13
|8
|9
|48
|36
|47
|12
|11
|Kahramanmaraşspor
|30
|7
|10
|13
|36
|52
|31
|-16
|12
|Zonguldak Kömürspor
|30
|7
|9
|14
|27
|42
|30
|-15
|13
|Gümüşhanespor
|31
|8
|5
|18
|34
|64
|29
|-30
|14
|İnegölspor
|30
|5
|10
|15
|32
|47
|25
|-15
|15
|Şanlıurfaspor
|30
|7
|7
|16
|35
|65
|28
|-30
|16
|Ergene Velimeşe
|30
|4
|12
|14
|35
|60
|24
|-25
|17
|Hacettepe Spor
|30
|6
|5
|19
|23
|44
|23
|-21
|18
|Niğde Anadolu FK
|30
|4
|11
|15
|24
|48
|23
|-24
|19
|Sancaktepe FK
|31
|6
|5
|20
|29
|66
|23
|-37
Fikstür
|07.04.0021
|Sarıyer
|0-6
|Uşak Spor
|07.04.0021
|Niğde Anadolu FK
|2-1
|Sancaktepe FK
|07.04.0021
|Manisa FK
|1-1
|Şanlıurfaspor
|07.04.0021
|Kocaelispor
|1-2
|24Erzincanspor
|07.04.0021
|İnegölspor
|1-2
|Amed Sportif
|07.04.0021
|Gümüşhanespor
|2-1
|Hacettepe Spor
|07.04.0021
|Ergene Velimeşe
|0-0
|Ankara Demirspor
|07.04.0021
|Çorum FK
|2-3
|Hekimoğlu Trabzon
|07.04.0021
|Afjet Afyonspor
|4-2
|Kahramanmaraşspor
KAYNAK: TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU