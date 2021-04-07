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İnegölspor 1 - 2 Amed Sportif Faaliyetler Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 32. hafta maçında İnegölspor, Amed Sportif Faaliyetler ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

İnegölspor 1 - 2 Amed Sportif Faaliyetler Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 32. hafta maçında İnegölspor, Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. İnegölspor ve Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'da  32. hafta maçında İnegölspor sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile 07.04.2021 15:00'da karşılaştı. İnegöl İlçe Stadı stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  İnegölspor - Amed Sportif Faaliyetler maçı skoru ne oldu?
İnegölspor, Amed Sportif Faaliyetler Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

İnegölspor - Amed Sportif Faaliyetler Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
İnegöl İlçe Stadı

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
07.04.2021 15:00

İnegölspor Amed Sportif Faaliyetler Maçının Hakemleri
Ayberk Demirbaş(hakem), Uğur Önay(1. Yardımcı Hakem), Çağrıcan Pazarcıklı(2. Yardımcı Hakem), Hüseyin Gökberk Arslan(dördüncü Hakem)

İNEGÖLSPORİnegölspor

İnegölspor İlk 11
1. Gökhan Siverek, 2. Yunus Emre Duyan, 4. Seydi Kayasoy, 5. Gökhan Kurumuş, 7. Fatih Üge, 8. Metin Yüksel, 16. Selimcan Temel, 19. Mehmet Özdıraz, 24. Bünyamin Yavaşoğlu, 23. Oğuz Çetinkaya, 42. Ali Aydemir

Yedekler
70. Mertcan Babat, 10. Erdi Can Şehit, 9. Ahmet Hakan Şahin, 17. Abdulkadir Kuzey, 25. Bilal Yıldırım, 26. Ogün Çalışkan, 88. Fatih Çiplak, 99. Gülhan Üreyen, 15. Mustafa Çalışkan

Teknik Sorumlu
Hasan Erkin Şimşir

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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AMED SPORTİF FAALİYETLERAmed Sportif Faaliyetler

Amed Sportif Faaliyetler İlk 11
31. Abdullah Yiğiter, 6. Ümit Karaal, 5. Deniz Yılmaz, 13. Emrah Taysı, 12. Serkan Yavuz, 19. Erman Bulucu, 28. Oğuzhan Öztürk, 24. Zeki Korkmaz, 61. Halil İbrahim Sönmez, 63. Mesut Can, 91. Mehmet Sıddık İstemi

Yedekler
47. Serkan İpek, 3. Anıl Şahin, 96. Cerem Talha Dinçer, 7. Muhlis İstemi, 14. Güray Gazioğlu, 21. Abdullah Çetin, 27. Şahin Şafakoğlu

Teknik Sorumlu
Özcan Kızıltan

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Manisa FK31238077217756
2Hekimoğlu Trabzon30188468276241
3Kocaelispor30167745265519
4Ankara Demirspor311411648325316
524Erzincanspor301410642265216
6Sarıyer311410743315212
7Amed Sportif31156104640516
8Afjet Afyonspor30131164536509
9Çorum FK30147959334926
10Uşak Spor30138948364712
11Kahramanmaraşspor3071013365231-16
12Zonguldak Kömürspor307914274230-15
13Gümüşhanespor318518346429-30
14İnegölspor3051015324725-15
15Şanlıurfaspor307716356528-30
16Ergene Velimeşe3041214356024-25
17Hacettepe Spor306519234423-21
18Niğde Anadolu FK3041115244823-24
19Sancaktepe FK316520296623-37

Fikstür

07.04.0021Sarıyer0-6Uşak Spor
07.04.0021Niğde Anadolu FK2-1Sancaktepe FK
07.04.0021Manisa FK1-1Şanlıurfaspor
07.04.0021Kocaelispor1-224Erzincanspor
07.04.0021İnegölspor1-2Amed Sportif
07.04.0021Gümüşhanespor2-1Hacettepe Spor
07.04.0021Ergene Velimeşe0-0Ankara Demirspor
07.04.0021Çorum FK2-3Hekimoğlu Trabzon
07.04.0021Afjet Afyonspor4-2Kahramanmaraşspor

KAYNAK: TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU 

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