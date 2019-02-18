İstanbul6 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. İnegölspor 2 - 1 Bayrampaşa / Maç Özeti

İnegölspor 2 - 1 Bayrampaşa / Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 22. hafta maçında İnegölspor, Bayrampaşa ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

İnegölspor 2 - 1 Bayrampaşa / Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 22. hafta maçında İnegölspor, Bayrampaşa ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. İnegölspor ve Bayrampaşa taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 22. hafta maçında İnegölspor sahasında Bayrampaşa ile 17.02.2019 13:30'da karşılaştı. stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  İnegölspor - Bayrampaşa maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

STADYUM BİLGİSİ


MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
17.02.2019 13:30

MAÇIN HAKEMLERİ

İNEGÖLSPORİnegölspor

İnegölspor İlk 11
{home11}

Yedekler
{homeSubstitute}

Teknik Sorumlu
{homeCoach}

Goller
{homeGoal}

Kartlar
{homeCard}

Oyundan Çıkanlar
{homeOut}

Oyuna Girenler
{homeIn}

BAYRAMPAŞABayrampaşa

Bayrampaşa İlk 11
{away11}

Yedekler
{awaySubstitute}

Teknik Sorumlu
{awayCoach}

Goller
{awayGoal}

Kartlar
{awayCard}

Oyundan Çıkanlar
{awayOut}

Oyuna Girenler
{awayIn}

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Sakaryaspor22146240194821
2Sarıyer22146239204819
3Keçiörengücü22145337204717
4Samsunspor22144434184616
5Kastamonuspor 196622133640184222
6Bodrumspor2211383528367
7Sancaktepe Belediyespor22105733193514
8İnegölspor2210572824354
9Amed Sportif2210482921348
10Niğde Anadolu FK227783027283
11Utaş Uşakspor226972418276
12Eyüpspor226610212724-6
13Gümüşhanespor224108222822-6
14Hacettepe Spor225710293722-8
15Ankara Demirspor224414213416-13
16Bayrampaşa222812112914-18
17Manisaspor223217206111-41
18Gaziantepspor223217115611-45

Fikstür

16.02.2019Eyüpspor1-3Keçiörengücü
16.02.2019Bodrumspor1-1Niğde Belediyespor
16.02.2019Ankara Demirspor0-1Samsunspor
17.02.2019Gaziantepspor0-3Kastamonuspor 1966
17.02.2019Sakaryaspor3-2Manisaspor
17.02.2019Sancaktepe Belediyespor0-2Sarıyer
17.02.2019Amed Sportif2-1Utaş Uşakspor
17.02.2019İnegölspor2-1Bayrampaşa
17.02.2019Gümüşhanespor1-1Sakaryaspor

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.