İnegölspor 2 - 1 Bayrampaşa / Maç Özeti
TFF 2. Lig Beyaz Grup 22. hafta maçında İnegölspor, Bayrampaşa ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 22. hafta maçında İnegölspor, Bayrampaşa ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. İnegölspor ve Bayrampaşa taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 22. hafta maçında İnegölspor sahasında Bayrampaşa ile 17.02.2019 13:30'da karşılaştı. stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki İnegölspor - Bayrampaşa maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.
STADYUM BİLGİSİ
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
17.02.2019 13:30
MAÇIN HAKEMLERİ
İnegölspor İlk 11
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Yedekler
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Teknik Sorumlu
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Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Bayrampaşa İlk 11
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Yedekler
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Teknik Sorumlu
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Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Sakaryaspor
|22
|14
|6
|2
|40
|19
|48
|21
|2
|Sarıyer
|22
|14
|6
|2
|39
|20
|48
|19
|3
|Keçiörengücü
|22
|14
|5
|3
|37
|20
|47
|17
|4
|Samsunspor
|22
|14
|4
|4
|34
|18
|46
|16
|5
|Kastamonuspor 1966
|22
|13
|3
|6
|40
|18
|42
|22
|6
|Bodrumspor
|22
|11
|3
|8
|35
|28
|36
|7
|7
|Sancaktepe Belediyespor
|22
|10
|5
|7
|33
|19
|35
|14
|8
|İnegölspor
|22
|10
|5
|7
|28
|24
|35
|4
|9
|Amed Sportif
|22
|10
|4
|8
|29
|21
|34
|8
|10
|Niğde Anadolu FK
|22
|7
|7
|8
|30
|27
|28
|3
|11
|Utaş Uşakspor
|22
|6
|9
|7
|24
|18
|27
|6
|12
|Eyüpspor
|22
|6
|6
|10
|21
|27
|24
|-6
|13
|Gümüşhanespor
|22
|4
|10
|8
|22
|28
|22
|-6
|14
|Hacettepe Spor
|22
|5
|7
|10
|29
|37
|22
|-8
|15
|Ankara Demirspor
|22
|4
|4
|14
|21
|34
|16
|-13
|16
|Bayrampaşa
|22
|2
|8
|12
|11
|29
|14
|-18
|17
|Manisaspor
|22
|3
|2
|17
|20
|61
|11
|-41
|18
|Gaziantepspor
|22
|3
|2
|17
|11
|56
|11
|-45
Fikstür
|16.02.2019
|Eyüpspor
|1-3
|Keçiörengücü
|16.02.2019
|Bodrumspor
|1-1
|Niğde Belediyespor
|16.02.2019
|Ankara Demirspor
|0-1
|Samsunspor
|17.02.2019
|Gaziantepspor
|0-3
|Kastamonuspor 1966
|17.02.2019
|Sakaryaspor
|3-2
|Manisaspor
|17.02.2019
|Sancaktepe Belediyespor
|0-2
|Sarıyer
|17.02.2019
|Amed Sportif
|2-1
|Utaş Uşakspor
|17.02.2019
|İnegölspor
|2-1
|Bayrampaşa
|17.02.2019
|Gümüşhanespor
|1-1
|Sakaryaspor
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