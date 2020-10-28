İnegölspor - Afyonspor maçı CANLI İZLE

Misli.com 2. Lig Beyaz Grupta 7. hafta maçları oynanıyor. Haftanın en önemli maçları arasında bulunan İnegölspor - Afyonspor mücadelesi hakkındaki tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Bu sezon alt sıralarda bulunan iki ekipte, kazanarak üst sıralara tırmanmak istiyor. Ligde, 5 maçın sonunda 5 puana ulaşan Afyonspor 14. sırada bulunuyor. İnegölspor ise ligin kötü giden takımlarından birisi. Bursa ekibi, 6 maçtır kazanamıyor. Yalnızca 2 beraberliği bulunan İnegölspor, 18. sırada bulunuyor. Peki, İnegölspor - Afyonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye 2.Lig Beyaz Grup 7. hafta maçında İnegölspor - Afyonspor karşılaşıyor. İnegöl İlçe Stadı'nda oynanacak zorlu mücadele, bugün saat 14.00'de başlayacak. Merakla beklenen karşılaşmayı, hakem İlker Yasin Avcı yönetecek. İlker Yasin Avcı'nın yardımcılıklarını ise Önder Çalış ve Uğur Aydoğdu üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

TFF ve Misli.com'un yayın sponsorluğu anlaşmasının ardından her hafta 2. ve 3. Lig'in bazı maçları Misli.com Android ve IOS uygulamalarından yayınlanıyor. 2. Lig Beyaz Grup'ta 7. hafta oynanacak olan İnegölspor - Afyonspor maçı, Misli.com'un bu haftaki canlı yayın listesinde bulunuyor. Karşılaşma, saat 14.00'de Misli.com'dan canlı izlenebilir.

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