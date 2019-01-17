İnegölspor maç saati bekliyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor Teknik Direktörü Fatih Akyel, pazar günü saat 13.30'da kendi sahalarında ağırlayacakları Niğde Anadolu Futbol Kulübü maçına dair açıklamalarda bulundu.

Bordo beyazlı ekip, Niğde Anadolu Futbol Kulübü maçı hazırlıkları Mesudiye sahasında yaptığı çalışma ile sürdürdü. İdman öncesi açıklama yapan Teknik Direktör Fatih Akyel, "Güzel bir kamp dönemi geçirdik diyebiliriz. Hazırlıklarımızı tamamladık. Bu hafta maçlar başlıyor. Bizim için önemli bir hafta. Kendi sahamızda oynuyoruz. Oyuncularımızı iyi hazırlamaya çalıştık. Kamptan döndükten sonra İnegöl'de kış şartları kamptaki gibi olmasa da, yine bir nebze elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Kendi tesislerimizdeki saha şartlarından dolayı suni cimlere, halı sahalara antrenman yapmaya gidiyoruz. Kampta her şey çok güzeldi. Sahalar çok güzeldi, ama İnegöl şartlarında da bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Takımı hazırlamaya çalışıyoruz. Oyuncularımız maçı bekliyor. Son hazırlıklarımızı yaptık. Taner'in sakatlığı bulunuyor. Onun haricinde eksiğimiz yok. Yeni arkadaşlarımız aramıza katıldı. Ayrılan arkadaşlarımız oldu. Yönetimin kararıyla ayrılan arkadaşlarımız oldu. Devre arası transferlerinde çok büyük rakamlarla transfer yapmayıp, yolumuza öyle devam etmek istiyoruz. Cüz'i rakamlarla aldığımız oyuncularımız var. Gurbetçi oyuncularımız var. Alt yapıdan A takıma çıkarttığımız oyuncularımız var. Bunları da çok cüz'i rakamlarla aldık. Kulübümüzün maddi durumlarını çok zorlamamak için elimizdeki mevcut kadro devam ediyor diyebiliriz. Doğru düzgün takviye yapmadık. Bir Fatih Üge'yi aldık. Diğer oyuncuların hepsi genç oyuncu. Gelecek vadeden oyuncular aldık. Yolumuza böyle devam edeceğiz. Büyük rakamlar çok büyük maddi hükümlülükler getiriyor kulüplere. Devre arası olduğu için çok istediğimiz oyuncuları bulamadık hem de maddi açıdan kulübümüze külfet olmasın diye cüzi rakamlara oyuncular aldık. Yolumuza bu sene böyle devam edeceğiz. Önümüzdeki sene kulübümüz inşallah çok daha iyi yerlere gelecektir. Çok daha iyi şeyler yapacak" diye konuştu.

Kaynak: İHA