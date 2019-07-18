İnegölspor Yıldıray Koçal ile anlaştı

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor, Yıldıray Koçal ile 1 yıllık anlaşma sağladı.

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Başkan Yardımcı Aziz Bolat, "Hocamızın çok istediği bir kardeşimizdi.Yıldıray Koçal'ı zaten anlatmaya gerek yok. Bu liglerin en iyi oyuncusu. Karakter olarak ta bizim beğendiğimiz bir kardeşimiz. Teklifimizi kabul ettiği için kendisine çok teşekkür ediyorum. İnegölspor'umuzda başarılı olacağına inanıyoruz" dedi.

Yıldıray Koçal ise, "Öncelikle bu transferde emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. İnegölspor'u layık olduğu yere en iyi şekilde, takım arkadaşlarımızla ve bütün camia olarak çıkarabilmek için buradayım. Elimden gelen katkıyı verebilmek için buradayım. Fayda sağlamak için geldim. İnşallah hayırlı bir sezon olur. Kazasız, sakatlıksız, belasız bir sezon olur. Hakkımızda hayırlısı olsun. Burada olduğum için mutluyum. Herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Kaynak: İHA