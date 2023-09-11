İnegöl’ün ilk çocuk dostu sokağı açıldı

İnegöl Belediyesi'nin Marmara Belediyeler Birliği, Superpool ve Global Designing Cities iş birliğinde hayata geçirdiği İnegöl'ün ilk "Çocuk Dostu Sokağı" Süleymaniye Mahallesi Özkent Sokakta hizmete girdi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
İnegöl’ün ilk çocuk dostu sokağı açıldı

İnegöl Belediyesi'nin Marmara Belediyeler Birliği, Superpool ve Global Designing Cities iş birliğinde hayata geçirdiği İnegöl'ün ilk "Çocuk Dostu Sokağı" Süleymaniye Mahallesi Özkent Sokakta hizmete girdi. Trafiğe kapalı olarak düzenlenen ve yer boyamalarıyla çeşitli oyunlar için uygun hale getirilen alan, mahalle sakinleri ve öğrenciler tarafından büyük beğeni aldı.

İnegöl Belediyesi, ilk "Çocuk Dostu Sokak" uygulamasını tamamladı. Süleymaniye Mahallesi Özkent Sokak'ta, İstaş Kentaş Okulu yan tarafında Marmara Belediyeler Birliği, Superpool ve Global Designing Cities iş birliğinde hayata geçirilen Çocuk Dostu Sokak, yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte hizmete girdi. Tam adıyla "Sokak Dönüştürme Prova Uygulama Destek Programı" olarak bilinen projede, motorlu araç hakimiyetindeki sokak yaya ve özellikle de çocuk kullanımını önceliklendiren kapsayıcı ve güvenli kamusal mekâna dönüştü.

Ekipler tarafından burada; kolay temin edilebilir, geçici ve esnek malzemeler ile Çocuk Sokağı uygulaması gerçekleştirilirken, aynı zamanda mahallelinin de söz konusu tasarıma katılımını sağlayan anketler bölgede yer aldı. Uygulama çerçevesinde; 3400 m2'lik bir alanda çalışma yapıldı. 1850 m2 alan boyandı, boyalı bölgelerde vatandaşlar ve çocuklar için güvenli bir şekilde sosyalleşebilecekleri dinlenme, dolaşım, oyun alanları ve otopark alanları oluşturuldu. Toplamda 1000 m2'lik bir alanda dinlenme, dolaşım ve oyun alanı sağlanmış oldu. 750 m2'lik alanda 60 adet düzenli araç park yerleri oluşturulurken, sokağın hemen yanında bulunan okul için de 100 m2'lik alanda okulun ihtiyacı olan 4 adet okul servisi için park yeri oluşturuldu.

Sokağın açılışı bugün düzenlenen mini törenle gerçekleştirildi. Kaymakam Eren Arslan ile Belediye Başkanı Alper Taban, sokağa gelerek çocuklarla buluştu. Burada kısa bir selamlama konuşması yapan Başkan Taban, "Yeni eğitim ve öğretim yılımız hayırlı olsun. Burada da birtakım düzenlemeler yaptık. İstaş Kentaş Ortaokulumuzun hemen ön kısmında bulunan bu alanda araç yoğunluğunun çok fazla olduğunu tespit ettik. Öğrencilerimizin okula giriş çıkışları sırasında sorun yaşadıklarını gördük. Sıralanan sorunlarda; araçlar çok hızlı geçiyor, kaldırımlar üzerine araç parkı yapılıyor, çocuklar ve veliler yoldan yürümek zorunda kalıyor gibi sorunlar. Sokak iyileştirmeleri noktasında bizim de beyanlarımız içerisinde yer alan Çocuk Dostu Sokaklar adı altında çalışmalar farklı ülkelerde ve ülkemizin farklı şehirlerinde yürütülüyor. Bizler de Marmara Belediyeler Birliği'nin temsilcileriyle burada bir çalışma yaptık. Fen İşleri Müdürlüğümüz ekipleriyle tespitler, çalışmalar yapıldı. Şu an yapılan proje mimarlarımızın çalışmaları neticesinde boyamalarla, araç trafiğine kapalı alan oluşturarak, taşınabilir bank ve benzeri objelerle yapılan bir proje. Çok basit ama çok büyük farkındalık oluşturacak bir çalışma bu. Ancak bu çalışmanın son hali değil. Alanda anketler oluşturuldu. Bu anketlere katılarak yapılmasını istediğiniz düzenlemeleri ve ilaveleri belirterek katkı sunabilirsiniz. Biz burada daha güvenli bir alan içerisinde vakit geçirmelerini istedik" dedi.

Kaymakam Eren Arslan ise "Burada gerçekten yapılan iş anlamında çok fazla teferruat gözükmese de fonksiyonel bir çalışma olmuş. Şehrin ihtiyacının yaşayan insanlarla koordine edilerek, sorunları yerinde tespit edilerek yapılan bu çözüm çok kıymetli. Burada yapılan çalışmayı hem okulumuz hem mahalle sakinlerimiz kullanacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu.

Konuşmalar sonrası Kaymakam Arslan ile Başkan Taban, alandaki boyamalara da destek vererek sokağın son rötuşlarını gerçekleştirdiler. Daha sonra Çocuk Dostu Sokak miniklerin kullanımına bırakıldı.

İnegöl’ün ilk çocuk dostu sokağı açıldı

İnegöl’ün ilk çocuk dostu sokağı açıldı

İnegöl’ün ilk çocuk dostu sokağı açıldı

İnegöl’ün ilk çocuk dostu sokağı açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Nagihan öğretmen, okulun açıldığı ilk gün öğrencilerine kavuşmak isterken kansere yenik düştü
Nagihan öğretmen, okulun açıldığı ilk gün öğrencilerine kavuşmak isterken kansere yenik düştü
EOKA ne demek, anlamı nedir? EOKA terör örgütü nerede ve kime karşı kuruldu, hangi devlete ait?
EOKA ne demek, anlamı nedir? EOKA terör örgütü nerede ve kime karşı kuruldu, hangi devlete ait?
Emeklilere üst, üste müjdeli haber! En düşük maaş oranı ve Bayram ikramiyesi görüşülmeye başlandı
Emeklilere üst, üste müjdeli haber! En düşük maaş oranı ve Bayram ikramiyesi görüşülmeye başlandı
Hükümetten konut ve kira fiyatlarının önüne geçmek için dev hamle! O araziler imara açılıyor
Hükümetten konut ve kira fiyatlarının önüne geçmek için dev hamle! O araziler imara açılıyor
Son Haberler
Vali Çiçek, okul servislerine yönelik denetimlere katıldı
Vali Çiçek, okul servislerine yönelik denetimlere katıldı
Emniyetten sıkı denetim: Okullar abluka altında
Emniyetten sıkı denetim: Okullar abluka altında
MHP Ağrı İl Başkanlığından Milli Eğitim Müdürüne ziyaret
MHP Ağrı İl Başkanlığından Milli Eğitim Müdürüne ziyaret
Arama kurtarma çalışmaları sırasında yaşamını yitirmişti, anısına turnuva düzenlendi
Arama kurtarma çalışmaları sırasında yaşamını yitirmişti, anısına turnuva düzenlendi
İGA İstanbul Havalimanına 3 farklı ödül! Avrupanın en iyisi oldu
İGA İstanbul Havalimanına 3 farklı ödül! Avrupanın en iyisi oldu
TÜİK İşsizlik, 2023 Temmuz ayı işsizlik rakamlarını açıkladı!
TÜİK İşsizlik, 2023 Temmuz ayı işsizlik rakamlarını açıkladı!
Mısır’dan Erdoğan ve Sisi görüşmesine ilişkin açıklama: İş birliğinin güçlenmesi için önemli bir görüşme
Mısır’dan Erdoğan ve Sisi görüşmesine ilişkin açıklama: İş birliğinin güçlenmesi için önemli bir görüşme
Çok Okunanlar
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
KYK Yurt sonuçları açıklandı mı, 2023 asıl ve yedek yurt kazananlar ne zaman açıklanacak?
KYK Yurt sonuçları açıklandı mı, 2023 asıl ve yedek yurt kazananlar ne zaman açıklanacak?
Barış Manço'nun oğlu, Doğukan Manço, hastanelik oldu! ''Hayatımda üçüncü kez başıma geldi, bu sefer de yırttık''
Barış Manço'nun oğlu, Doğukan Manço, hastanelik oldu! ''Hayatımda üçüncü kez başıma geldi, bu sefer de yırttık''
Emeklilere üst, üste müjdeli haber! En düşük maaş oranı ve Bayram ikramiyesi görüşülmeye başlandı
Emeklilere üst, üste müjdeli haber! En düşük maaş oranı ve Bayram ikramiyesi görüşülmeye başlandı
CHP'nin 100. yıl kutlama mesajında skandal paylaşım, EOKA'lı teröristlerin fotoğrafını yayınladılar
CHP'nin 100. yıl kutlama mesajında skandal paylaşım, EOKA'lı teröristlerin fotoğrafını yayınladılar
Kılıçdaroğlu, CHP'nin Ankara büyükşehir belediye başkan adayını açıkladı! ''Mansur Bey bizim belediye başkanımızdır ve adayımızdır''
Kılıçdaroğlu, CHP'nin Ankara büyükşehir belediye başkan adayını açıkladı! ''Mansur Bey bizim belediye başkanımızdır ve adayımızdır''
Oltalarına takılan 160 kiloluk dev orkinosu çıkarmak için zorlu bir mücadele verdiler
Oltalarına takılan 160 kiloluk dev orkinosu çıkarmak için zorlu bir mücadele verdiler
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!