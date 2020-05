İnek otlatırken EBA'da derse katılan Ayşenur: Her koşulda ders çalışmayı seviyorum

ya konuşan Ayşenur Doludağ ise, her koşulda ders çalışmayı sevdiğini söyledi.

Manisa Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde yatılı olarak öğrenim gören 10'uncu sınıf öğrencisi Ayşenur Doludağ, koronavirüs salgını nedeniyle eğitime ara verilmesinin ardından memleketi olan Balıkesir'in Sındırgı ilçesinin kırsal Bayraklı Mahallesi'ndeki ailesinin yanına döndü. Burada çiftçilik yapan ailesine yardım eden Doludağ, bir yandan da eğitimini EBA'daki canlı dersleri takip ederek sürdürüyor. Doludağ'ın 15 Mayıs'ta EBA'dan canlı olarak felsefe dersini cep telefonundan takip ederken, bir yandan da ailesinin ineklerini otlattığı öğretmeni Sebahat Yıldırım'ın dikkatini çekti. Öğretmeni Doludağ'ın bu görüntüsünü Milli Eğitim Bakanlığı ile paylaştı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, izlediği bu görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

BAKAN SELÇUK ŞUNLARI PAYLAŞTI

Bakan Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili Ayşenur... "Ben de köyde bir yandan inek güder, bir yandan kitap okurdum" demek isterdim. Ama bizde inek vardı, kitap yoktu :) Bu imkanların daha fazlası bizim görevimiz, sizin hakkınız. Fakat biz çok şanslıyız ki senin gibi öğrencilerimiz var. Ailene selamlar."

'HER KOŞUDA ÇALIŞMAYI SEVİYORUM'

ya konuşan Ayşenur Doludağ ise, her koşulda ders çalışmayı sevdiğini söyledi. Devletin vermiş olduğu imkanlar için emeği geçenlere teşekkür eden Doludağ, "Daha önceden EBA TV'yi evimizden izliyordum. Ancak şu an işlerimiz yoğunlaştığı için hayvanlarımızın başında durmak zorundayım. Ben bu halimden memnunum. Bence ders çalışmanın yeri ve zamanı olmaz. Gördüğünüz gibi ben inekleri otlatırken derse katıldım. İnternetimin çektiği kadar dağda bayırda derslerimi çalışıyorum ve izliyorum. Sayın Bakanı'mıza benim görüntümü paylaştığı için teşekkür ediyorum. Her yerden destek mesajları geliyor. Bu durumda da beni çok mutlu ediyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA