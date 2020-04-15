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  3. İnfaz düzenlemesi kanunu, Resmi Gazete'de yayımlandı (2)

İnfaz düzenlemesi kanunu, Resmi Gazete'de yayımlandı (2)

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Cumhurbaşkanımızın onayı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ülkemize ve milletimize hayırlı...

İnfaz düzenlemesi kanunu, Resmi Gazete'de yayımlandı (2)

BAKAN GÜL, TWİTTER HESABINDAN DUYURDU

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Cumhurbaşkanımızın onayı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

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Kaynak: DHA




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