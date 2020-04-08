İnfaz düzenlemesi teklifi TBMM Genel Kurulunda

TBMM (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, infaz düzenlemesine ilişkin, "Terör suçları, cinsel suçlar, kasten öldürme, uyuşturucu madde imal, ithal ve ticareti yapan baronlar, aynı şekilde vicdanlarımızı yaralayan kadın cinayetleri ve yine FETÖ’nün itibar suikastlerinde kullanmış olduğu özel hayatın gizliliğine ilişkin suçlar da bu düzenleme kapsamından istisna tutuluyor." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, toplumda büyük bir umutla beklenen infaz yasasını, dünyada eşi görülmedik bir şekilde son derece olağanüstü koşullarda görüştüklerini söyledi.

İnfaz düzenlemesinin, 6-7 ay önce değil, çok daha önce hazırlandığını ancak iktidarın bunu getirmek için fırsat kolladığını öne süren Beştaş, insanlar can derdiğine düştüğünde, can alıcı infaz düzenlemesinin Meclis gündemine getirildiğini iddia etti.

Teklifte, tutuklu ve hükümlü ayrımının yapılmadığını, tutuklulara ilişkin hiçbir düzenlemenin bulunmadığını ifade eden Beştaş, "Oysaki tutukluların tahliyesi açısından Ceza Muhakemesi Kanunu'nda hiçbir engel yoktur. Teklifle üç ayrı infaz rejimi düzenleniyor. Bu teklifte boşalt-doldur taktiği yasaya yedirilmiştir. 90 bin dedikleri hükümlü tahliye olacak, onun yerine AKP'ye biat etmeyenler doldurulacak." dedi.

Beştaş, cezaevinde tutulanların bir bölümünün dışarı çıkarıldığını, bir bölümünün de ölüme mahkum edildiğini, düzenlemenin ayrımcı ve adaletsiz olduğunu ileri sürdü.

- "Af kanunudur"

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, düzenlemenin, infaz değil, af kanunu anlamına geldiğini iddia etti.

İnfaz indirimlerinin, özel af olarak tanımlandığını ve şu anda toplu özel af düzenlemesinin söz konusu olduğunu öne süren Emre, bu nedenle teklifin, Meclis'in beşte üç çoğunluğuyla yasalaşması gerektiğini savundu.

Emre, bir ülkede işsizlik, ekonomik dengesizlik varsa, çoğunluk yoksulluk sınırının altında yaşıyorsa sosyal patlamalar yaşanacağını, suç oranının artacağını iddia ederek, "Böyle düzenlemelerle, bu işin önüne geçemezsiniz." dedi.

İnfazda adaleti savunduklarını, mahkum olan bütün vatandaşların devlete emanet olduğunu belirten Emre, "Cezaevlerindeki bir salgından, kaybedilecek hayatlardan devlet sorumlu olur. Siyasi bir bakış açısıyla bakamayız. Yaşam hakkını savunmak zorundayız. Yapacağımız düzenleme, en azından objektif kriterlere uysun. Yasanın etrafından dolanarak Türkiye'deki adaletsizliği daha fazla derinleştirecek, vicdanları kanatacak bir düzenleme yapmayın." diye konuştu.

- "Çağdaş ceza infaz sistemlerinde var olan ilkeleri dikkate aldık"

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Diyarbakır'daki saldırıda şehit olan vatandaşlara Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diledi.

AK Parti ve MHP'nin yaklaşık bir yıllık çalışmayla, milletin sinesinde, vicdanında var olan arzuyu yakalama gayretiyle düzenleme yaptıklarını belirten Özkan, bunu da uygulayıcılarla, akademisyenlerle, yüksek yargı mensuplarıyla görüşerek gerçekleştirdiklerini anlattı.

Özkan, bu kapsamda siyasi parti gruplarını da ziyaret ettiklerini dile getirerek, "Diğer siyasi parti gruplarıyla bir uzlaşma zemini yakalanamayınca AK Parti ve MHP olarak, milletimizin vicdanında karşılık bulacak, olması gereken ideal hukuku ifade eden bir anlayışla kanun teklimizi hazırladık. Bu düzenlemeyi yaparken çağdaş ceza infaz sistemlerinde var olan ilkeleri dikkate aldık." dedi.

Anayasaya aykırılık iddiasını reddeden Özkan, bu iddialarla ilgili Anayasa Mahkemesine gitme usullerinin belli ve yüksek yargının denetimine açık olduğunu söyledi.

Başka ülkelerde de benzer düzenlemeler yapıldığına işaret eden Özkan, "Düzenleme kapsamı dışında bırakılan suçları ifade ediyorum; terör suçları, cinsel suçlar, kasten öldürme, uyuşturucu madde imal, ithal ve ticareti yapan baronlar, aynı şekilde vicdanlarımızı yaralayan kadın cinayetleri ve yine FETÖ’nün itibar suikastlerinde kullanmış olduğu özel hayatın gizliliğine ilişkin suçlar da bu düzenleme kapsamından istisna olarak tutuluyor." diye konuştu.

Terör tanımının yumuşatılmasına asla izin vermeyeceklerini vurgulayan Özkan, "PKK, FETÖ, YPG, DHKP-C, DEAŞ gibi terör örgütlerine, propagandayı suç kapsamı dışında bırakalım isteniyorsa, biz bunların sonuna kadar karşısındayız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA