İnfaz koruma memuru alımı 2021 başvuru ne zaman? İnfaz koruma memuru şartları neler?

Adalet Bakanlığına infaz koruma memuru, mübaşir, zabıt katibi, psikolog gibi çeşitli kadrolar için toplam 13 bin 202 yeni personel alımı yapılacak. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı 2021 ne zaman? Adalet Bakanlığı 13 bin personel alımı şartları neler?

İNFAZ KORUMA MEMURU ALIMI 2021 BAŞVURU NE ZAMAN?

Adalet Bakanlığı personel alımı 2021 tarihi henüz duyurulmadı. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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PERSONEL ALIMINDA YAYIMLANAN SON İLAN ŞARTLARI ŞÖYLE

Adalet Bakanlığı bünyesinde göre alacak kişiler için son ilan şartları şöyle idi;

T.C vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bırakılmamış olmak;

Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,(...) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

KPSS'den en az 70 puan almak,

Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak;

2018 yılında KPSS'nin yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla; infaz ve koruma memurları için 30 yaşını bitirmemiş olmak; teknisyen, büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi), destek personeli (aşçı, kaloriferci, şoför) ve hemşire için ise 35 yaşını bitirmemiş olmak

Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak gerekiyor.