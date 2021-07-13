İnfaz savcılığına gitmedi! Zorlama hapsi istenen Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı çıkarıldı!

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci avukatı aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak kendisi ve eşi Gökhan Çıra'yı hedef alan açıklamalar yaptığı iddiasıyla Deniz Akkaya hakkında 3 ay tedbir kararı aldırmıştı. Alınan karara uymayan Deniz Akkaya için 3 gün zorlama hapis cezası verildi. Akkaya, kararın ardından infaz savcılığına gitmediği için hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

ARANMAYA BAŞLANACAK

Karar sisteme düşer düşmez Deniz Akkaya tüm Türkiye çapında polis tarafından aranmaya başlanacak. Yakalandığı an tutuklanarak 3 günlük hapis cezasını çekmek üzere cezaevine girecek. Akkaya'nın adliyeye kendisinin gelmesi durumunda infaz savcılığında hapis cezası için erteleme talebinde bulunabilir

NE OLMUŞTU?

Selin Ciğerci futbolcu Gökhan Çıra ile evlenmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaparak taşıyıcı anne yöntemiyle çocuk sahibi olmak istediğini dile getirmişti. Konu hakkındaki düşüncelerini katıldığı bir programda dile getiren Akkaya, çocuk sahibi olmak isteyen Ciğerci'nin eltisi olarak tanıttığı bir kadına taşıyıcı annelik yaptırdığını iddia etti.

Bu iddialar ardından canlı yayına bağlanan Selin Ciğerci, ateş püskürdü. Deniz Akkaya'nın "Senin çocuğun olamaz bu şekilde. Kanunlar izin vermiyor." Sözleri üzerine çileden çıkan Selin Ciğerci, "Sana ne! Sen kendini Müge Anlı mı?" zannediyorsun diyerek tepkisini dile getirdi.