İnfaz ve Koruma Memuru Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

İnfaz ve Koruma Memuru görev tanımı nedir, İnfaz ve Koruma Memuru ne iş yapar, İnfaz ve Koruma Memuru olmak için hangi bölümü okumak gerekir? İnfaz ve Koruma Memuru mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İnfaz ve Koruma Memuru Tanımı;

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İnfaz ve Koruma Memuru Maaşı Ne Kadar? 2022 İnfaz ve Koruma Memuru Maaşları

İnfaz ve Koruma Memuru maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük İnfaz ve Koruma Memuru maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İnfaz ve Koruma Memuru iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5413.01

Meslek Adı :

İnfaz ve Koruma Memuru

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar

Meslek Birim Grubu :

Gardiyanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Cezaevi ve ıslah evlerinde barındırılan suçluların ihtiyaçlarını karşılayan ve bunların ıslahını sağlayarak topluma yeniden kazandırılmasına yardım eden meslek elemanıdır.

Görev ve İşlem Basamakları :

İnfaz ve Koruma Memuru; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Cezaevine giren tutuklu ve hükümlüler ile tutuklu ve hükümlü ziyaretçilerinin üzerini aramak, taşıdıkları kıymetli eşyaları emanete almak,

b) Tutuklu ve hükümlüler hakkında gerekli kayıtları tutmak,

c) Tutuklu ve hükümlüleri koğuşlarına götürerek koğuş kapılarını kilitlemek,

d) Koğuşların kapı, pencere ve bahçe kapılarının kapatılıp kapatılmadığını ve kaçma girişimiyle ilgili gizli bir çalışma olup olmadığını tespit etmek amacıyla kontrol etmek,

e) Tutuklu ve hükümlüleri yemek, banyo ihtiyaçları, revire çıkarma, görüş için götürüp getirme, mahkemeye hazırlama, kantin ihtiyaçlarının temini, yöneticilerle görüştürülmesini sağlamak,

f) Günde en az 3 defa sorumlu olduğu bölümde kalan hükümlülerin ve tutukluların sayımını yapmak,

g) Cezaevlerinde çıkabilecek olaylara anında müdahale ederek olayın büyümesini engellemek ve sükunetin devamını sağlamak,

h) Cezaevinde kısmi ve genel aramaları yaparak bulundurulması ve girmesi yasak olan maddelerin girişine engellemek,

i) Ağır ceza merkezi olmayan (kaza ceza evi) yerlerde katip, idari memurunun bulunmadığı ceza evlerinde sevk ve idareden bütün olarak sorumlu olmak,

j) Cezaevinin temizliğinden sorumlu olmak,vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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