İnfial yaratmıştı! Türk bayrağını çöpe atan kadın tutuklandı

12 Temmuz Pazartesi günü (dün) Adana merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi’ndeki bir av malzemeleri satan iş yerine asılı olan Türk bayrağını olduğu yerden indirip, çöp kovasına atan Merve D. eşkalinin güvenlik kameralarından tespit edilmesi sonrası Merkez Çukurova ilçesinde Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Türk bayrağını çöpe atan Merve D. ifadesini savcılıkta vermeyi talep etti. Merve D., Emniyetteki işlemleri sonrası sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adana Adli Tıp Birimi’ne götürüldü. Ahlaksız kadın, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Çok mutluydum, keyfimden yaptım. Şerefinize. Çok keyifliydi, size anlatamam. Beni araştırırsanız, destan yazarsınız” ifadelerini kullandı. Sağlık kontrolünün ardından Merve D., adliyeye sevk edildi.