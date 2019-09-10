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  3. İnfial yarattı! Ünlü isme sosyal medya linci!

İnfial yarattı! Ünlü isme sosyal medya linci!

Fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Instagram'da çocukları ile paylaştığı fotoğraflardan sebep sürekli 'annelik' linci ile karşı karşıya kalan dünyaca ünlü isim Kim Kardashian bir kez daha linç yedi.

İnfial yarattı! Ünlü isme sosyal medya linci! 118

Kim Kardashian yine sosyal medya linci yaşadı.