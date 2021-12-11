İnfiale yol açan görüntüler! Maymuna kokain içirmeye çalıştı, klozete attı

Güney Galler'deki Newport'ta meydana gelen olayda 38 yaşındaki bir kadın marmoset türü maymuna şiddet uyguladı. Söz konusu görüntülerde Holland isimli kadının hayvana zorla kokain içermeye çalıştığı görüldü. Korktuğu görülen hayvanı klozete atan Holland bu anları kameraya aldı.

GÖZALTINA ALINDI, MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Harekete geçen polisler maymunu kurtarırken Holland isimli kadının da gözaltına alındıktan sonra korunan bir hayvana gereksiz yere acı çektirmekle yargılanması için mahkemeye sevkini gerçekleştirdi.

ÖMÜR BOYU HAYVAN BESLEMESİ YASAKLANDI

Newport Sulh Ceza Mahkemesi, Holland'ın ömür boyu hayvan beslemesine yasak getirildi, 12 ay hapis cezası verildi. Ayrıca 420 sterlin ve 128 strerlin ek ödeme yapmasına karar verildi.

Kurtarılan maymunun tedavi edildiği ifade edilirken gördüğü muamele nedeniyle acı çektiği ifade edildi.