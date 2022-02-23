İnfluencer Beyza Durası, korkunç doktor tacizini anlattı, destek istedi! "Taytımı indirmemi söyledi, direkt bacak aram görünüyordu!"

Sosyal medyada yaklaşık 10 bin takipçisi bulunan Beyza Durası isimli taze fenomen, başına gelen korkunç olayı takipçileriyle paylaştı. Crossfit yarışmasında kafa üstü düştüğü için beyin tomografisi çekilmesi gereken Durası, İstanbul'da bulunan bir devlet hastanesine gitti. MR çekilmek için doktoruyla bir araya gelen genç kadından, taytını indirmesi istendi ve mide bulandıran o anlar yaşandı.

"5 AY SUSTUM"

İnstagram hesabında başına gelen korkunç olayı anlatan Durası, çok kez şikayette bulunduğunu ancak doktorun evli olduğu ve saygın bir imajı olduğu gerekçesiyle her türlü kendini akladığını açıkladı. Son çareyi sosyal medyada arayan genç kadın, adalet için yardım istedi. Durası itirafına, "Maalesef bu sefer üzücü bir paylaşım yapacağım. Lütfen sonuna kadar okuyun. 5 ay boyunca sustum. Psikolojik olarak çok yorulduğum bir olayı anlatmaya karar verdim. Tuzla Devlet Hastanesi aşağıda bahsettiğim olayı gizli soruşturma ile yürütmek istedi buna rağmen hiçbir ceza almadı çünkü F.T. evli!" ifadeleriyle başladı.

"TAYTIMI İNDİRMEMİ SÖYLEDİ"

Yaşadığı korkunç olayı tüm çıplaklığıyla İnstagram hesabında paylaşan genç kadın, açıklamalarına şöyle devam etti, "19 Eylül 2021’de İstanbul’da yapılan Crossfit yarışmasında kafa üstü düştüm. Bundan dolayı tedbir amaçlı Tuzla Devlet Hastanesi acile gittim ve doktor beyin tomografisi, burun röntgeni ve tek yönlü kalça röntgeni istedi. Beyin tomografisi çekildikten sonra röntgen odasına girdim. İlk olarak burun röntgenim çekildi. Burun röntgenimi ayakta çekmek yerine herkesin yattığı röntgen masasına öne doğru eğilip kafamı koyarak çekildim.

Arkasından kalça röntgenim için röntgen masasına sırt üstü yattım. Röntgeni çeken F.T. adlı kişi röntgen odasına giderken geri döndü ve “taytın kalın olduğu için röntgen iyi çıkmaz çıkarabilir misin?” dedi. Taytım kalın değildi, metal hiçbir şey içermiyordu. (Bildiğimiz düz siyah ince tayt)Ben hayatımda ilk defa röntgen çektirdiğim için taytımı indirmemem gerektiğini bilmiyordum. Taytımı dizime kadar indirdim. Üstüme örtünmek için bir bez parçası dahi verilmedi.

Ardından F.T. röntgen odasından çıkıp tek yönlü kalça röntgenini çektikten sonra yan dönmemi istedi. Tek yönlü kalça röntgeni istenmesine rağmen gerek olmayan 2 farklı pozisyon daha aldırdı ve pozisyonu almam için bacaklarıma dokundu bunun üzerine kalçamda bir morluk olduğunu dile getirdi. Bu pozisyonlarda bacaklarım açıktı. Röntgen odasının konumundan direkt bacak aram gözüküyordu. Belki de fotoğraflarımı çekti bilmiyorum.

Sonuç olarak röntgen çekilirken üstünde metal bir şey olmadığı sürece hiçbir kıyafet çıkarılmıyor. Çıkarılması gerekse bile hasta mahremiyetinden dolayı üstünü örtmek için örtü veriliyor. F.T. benim nasıl röntgen çekilmesi gerektiğini bilmediğimi anladı ve bunu suistimal ederek taytımı çıkarmamı istedi.

Bunların üstüne hastaneye şikayete gittim. Bazıları beni dilekçe yazmam için teşvik ederken bazıları ise hastanenin adı kirlenmesin diye beni susturmaya çalıştı. Ben dilekçemi yazdım. Emniyete suç duyurusunda bulundum." Beyza Durası'ya çok sayıda destek mesajı geldi.