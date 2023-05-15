ING Bank müşterisiyseniz yaşadınız! Bunu yapanlara 160 TL para iadesi yapılacak!

Müşterilerinin finansal ihtiyaçlarını karşılamak ve bütçelerine destek olmak amacıyla hizmet veren ING Bank, Mayıs ayında da avantajlı kampanyalar düzenlemeye devam ediyor. Bu ayın odak noktası ise alışveriş. ING kart sahipleri, kampanya kapsamında yapacakları 400 TL ve üzeri alışverişlerde 160 TL hediye kazanacaklar. İşte kampanyanın ayrıntıları...

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ING Bank müşterisiyseniz yaşadınız! Bunu yapanlara 160 TL para iadesi yapılacak!

Müşterilerinin finansal ihtiyaçlarını karşılamak ve bütçelerine destek olmak amacıyla hizmet veren ING Bank, Mayıs ayında da avantajlı kampanyalar düzenlemeye devam ediyor. Bu ayın odak noktası ise alışveriş. ING kart sahipleri, kampanya kapsamında yapacakları 400 TL ve üzeri alışverişlerde 160 TL hediye kazanacaklar. Bu fırsat, müşterilere hem bütçelerine katkı sağlama imkanı sunuyor hem de alışveriş deneyimlerini daha keyifli hale getiriyor. ING Bank, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, çeşitli konu başlıkları altında düzenlediği kampanyalarla müşterilerine değer katmayı sürdürüyor.

ING BANK KAMPANYA DETAYLARINI DUYURDU

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ING Bank, mayıs ayında yalnızca mevcut müşterilerine özel bir alışveriş kampanyası düzenliyor. 400 TL ve üzeri alışveriş yapan müşterilere 160 TL hediye edilecek olan kampanya, ING kart sahiplerine avantajlar sunuyor. Banka, müşteri odaklı hizmet anlayışıyla dikkat çekiyor ve finansal ihtiyaçlarına çözüm sunmanın yanı sıra, müşterilerine avantaj sağlamayı hedefliyor. Ayrıca, ING Bank düzenli olarak farklı kampanyalarla müşterilerinin finansal hedeflerine ulaşmalarına yardımcı oluyor. Kampanya hakkında detaylı bilgilere bankanın resmi internet sitesi veya müşteri hizmetleri üzerinden ulaşabilirsiniz. ING Bank, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, müşterilerinin bütçelerine destek olmayı sürdürüyor ve gelecekteki kampanyaları merakla bekleniyor. Ayrıca, ING kart sahipleri 31 Mayıs tarihine kadar yapacakları 250 TL ve üzeri alışverişlerde %15 indirim fırsatından da yararlanabilecekler. Banka, düzenli olarak avantajlı kampanyalar düzenleyerek müşteri sayısını artırmayı hedefliyor ve müşterilerinin finansal ihtiyaçlarına çözümler sunuyor.


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