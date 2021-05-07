ING Basketbol Ligi: Fenerbahçe Beko 84- 88 Anadolu Efes | Maç sonucu

ING Basketbol Süper Ligi 29. hafta (erteleme) maçı büyük bir heyecana sahne oldu. Şampiyonluğun en güçlü adayları Fenerbahçe Beko ile Turkish Airlines Euroleague'de Final Four'a kalarak göğsümüzü kabartan Anadolu Efes bugün saat 18.00’da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan mücadele kozlarını paylaştı.

Fenerbahçe Beko ilk periyotu, Anadolu Efes karşısında 21-12 önde kapattı. Mücadelenin ikinci periyotunu da Fenerbahçe Beko, Efes karşısında 41-35 önde tamamladı.

Karşılıklı sayılarla geçen üçüncü periyotu Fenerbahçe Beko, 64-62 önde bitirdi. Son periyotta 03.08 kala Efes, maçta 81- 74 önde bulunuyor. Son periyotta üstün bir oyun ortaya koyan Anadolu Efes mücadeleden 88-84 galip ayrıldı.