ING Basketbol Ligi: Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı canlı izle | Tivibu Spor 2 canlı yayın izle

ING Basketbol Süper Ligi 29. hafta (erteleme) maçı büyük bir heyecana sahne oluyor. Şampiyonluk adayı Fenerbahçe Beko ile Turkish Airlines Euroleague'de Final Four'a kalarak göğsümüzü kabartan Anadolu Efes karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi canlı olarak takip etmek isteyenler de Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı canlı izle | Tivibu Spor 2 canlı yayın izle başlıklarını araştırıyor.

FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES MAÇI CANLI İZLE | TİVİBUSPOR 2 CANLI YAYIN İZLE

Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes, ING Basketbol Süper Ligi 29. hafta (erteleme) maçında 7 Mayıs Cuma günü (bugün) saat 18.00’da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda başlayacak. Mücadele Tivibu Spor 2 tarafından canlı yayınlanacak.

Mücadele şifreli olarak ekranlara geliyor. Mücadeleyi izlemek için üye olmanız şarttır.

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Fenerbahçe Beko ilk periyotu, Anadolu Efes karşısında 21-12 önde kapattı. Mücadelenin ikinci periyotunda 2 dakika geride kalırken Fenerbahçe Beko, 26-17 önde bulunuyor.

Fenerbahçe Beko:

Biberovic: 5

Vesely: 2

Pierre: 2

Guduric: 4

Berkay: 3

Melih: 3

Barthel: 4

Anadolu Efes

Simon: 5

Moerman: 2

Micic: 2

Beaubois: 3

Larkin: 3

Dunston: 2