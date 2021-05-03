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ING Basketbol Ligi: Fenerbahçe Beko - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

ING Basketbol Liginin 29.haftası Fenerbahçe Beko ile Galatasaray arasında oynanacak olan derbi maçına sahne olacak. Bu kapsamda mücadele hakkında bilgi sahibi olmak isteyen basketbolseverler Fenerbahçe Beko - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? sorularının yanıtlarını araştırıyorlar. Detaylar haberimizde...

ING Basketbol Ligi: Fenerbahçe Beko - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

ING Basketbol Liginin 29. ve 30.hafta maçlarının programı TBF tarafından duyuruldu. Programa göre Fenerbahçe Beko ile Galatasaray arasında oynanacak olan derbi müsabakasının tarihi de netleşti. Büyük bir heyecana sahne olması beklenen derbi müsabakasının detaylarını öğrenmek isteyen basketbolseverler de Fenerbahçe Beko - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? sorularının cevaplarını internet arama motorlarında araştırıyorlar. 

ING Basketbol Ligi: Fenerbahçe Beko - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

FENERBAHÇE BEKO - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko ile Galatasaray arasında oynanacak olan ING Basketbol Ligi 29.hafta maçı 4 Mayıs Salı günü oynanacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 18.00'de başlayacak olan mücadele Tivibu Spor 2 kanalından izlenebilecek.

ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe Beko ile Galatasaray maçı Tivibu Spor 2 kanalından şifreli olarak ekranlara gelecek.

Fenerbahçe Beko ligde oynadığı 28 maçta 21 galibiyet ve 7 mağlubiyet yaşadı. Galatasaray ise ligde çıktığı 29 karşılaşmanın 11'ini kazanırken, 18'ini kaybetti.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı, Fenerbahçe Beko 87-73 kazanmıştı.

Kaynak: Bölge Gündem, AA

Tayfun Altuntaş
Editör
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