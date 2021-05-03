ING Basketbol Ligi: Fenerbahçe Beko, Galatasaray'ı farklı geçti: 101-79
ING Basketbol Liginin 29.haftası Fenerbahçe Beko evinde konuk ettiği Galatasaray'ı 101-79'luk skorla mağlup etti. Sarı lacivertli takımda 29 sayı atan Eddie performansı ile galibiyetin mimarlarından oldu.
ING Basketbol Liginin 29. Fenerbahçe Beko ile Galatasaray derbi müsabakasında kozlarını paylaştı.
Derbi maça topu iyi paylaşarak isabetli dış atışlarla başlayan Fenerbahçe Beko, 5. dakikayı 14-9 önde geçti. Çeyrek boyunca iki takım da skorer bir kimlik ortaya koydu. Galatasaray, sarı-lacivertlileri hücumda durdurmakta zorlandı. Fenerbahçe Beko, birinci periyodu 26-22 üstün bitirdi.
Fenerbahçe Beko, ikinci çeyreğe etkili başladı. Sarı-lacivertliler, üst üste basketler bulan Eddie ile 14. dakikada farkı 8 sayıya çıkardı: 32-24. Rakibine aynı şekilde üç sayı çizgisinin gerisinden kaydedilen basketlerle karşılık veren Galatasaray, 15. dakikada farkı 2'ye indirdi: 34-32. Ev sahibi takım, çeyreğin ikinci bölümünde hızlı hücumlarla etkili oldu. Fenerbahçe Beko, Ali Muhammed ve Eddie'nin üç sayılık basketleriyle 17. dakikada farkı tekrar açtı: 46-32. Savunma sertliğini iki çeyrekte de yakalayamayan Galatasaray, farkın açılmasına engel olamadı. Sarı-lacivertliler, soyunma odasına 51-38 önde girdi.
İkinci yarı karşılıklı basketlerle başladı. Dış atışlardan Göksenin Köksal ile skor üreten Galatasaray, 24. dakikada farkı 9 sayıya düşürdü: 58-49. Çeyreğin ortalarında oyunda tempo düştü. Ali Muhammed ve Eddie ile boş atışlardan üç sayılık basketler bulmaya devam eden Fenerbahçe Beko, 28. dakika biterken farkı 19 sayıya kadar çıkardı: 73-54. Sarı-lacivertliler, final periyoduna da 78-59 üstün gitti.
Son periyotta rahat bir oyun sergileyen Fenerbahçe Beko, derbi maçta Galatasaray'ı 104-79 mağlup etti.
Bir maçı eksik sarı-lacivertliler, 22. galibiyetini alarak ikinci sıraya yükseldi. Bu yıl ligde play-off'un dışında kalan sarı-kırmızılılar ise sezonu 19 yenilgiyle tamamladı.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Mehmet Keseratar, Özlem Yalman, Serhat Büker
Fenerbahçe Beko: De Colo 13, Melih Mahmutoğlu 11, Tarık Biberovic 13, Vesely 8, Ahmet Düverioğlu, Quinn 4, Pierre 1, Kenan Sipahi 16, Eddie 29, Ali Muhammed 9, Berkay Candan
Galatasaray: Barış Ermiş 10, Yiğit Arslan 8, Göksenin Köksal 15, Motum 8, Marei 4, Eray Aydoğan 10, Jefferson 21, Ayberk Olmaz, Caner Erdeniz 3
1. Periyot: 26-22
Devre: 51-38
3. Periyot: 78-59
Maç sonucu: 101-79
Kaynak: AA