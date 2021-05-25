UEFA Avrupa Ligi finali: Manchester United- Villareal maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?Kurban Bayramı arefesi hangi gün, ne zaman 2021? | Kurban Bayramı arefesi ve bayram tarihiKocaeli ve ve Sakarya belediye başkanları, iki takımın TFF 1.Lig'e çıkması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret edecekMehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çiftinden müjde: Birlikte rol alacaklar!Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı 2021? 9 gün tatil var mı?Misli.com 2.Lig play-off final: Kocaelispor - Sakaryaspor maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?Cumhurbaşkanı Erdoğan Medya ve İslamofobi Sempozyumu'nda: Kanser gibi yayılıyor!Masumlar Apartmanı 35. bölüm canlı izle | TRT1 Masumlar Apartmanı 35. bölüm izleBu merhamet insanlığa örnek olmalı! Kahraman köpek, araçta mahsur kalan köpeğin hayatını kurtardıHekimoğlu 51. bölüm final canlı izle |Kanal D Hekimoğlu 51. bölüm final izle
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. BASKETBOL
  4. ING Basketbol Ligi play - off dördüncü maç: Pınar Karşıyaka - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta? Şifreli mi, şifresiz mi?

ING Basketbol Ligi play - off dördüncü maç: Pınar Karşıyaka - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta? Şifreli mi, şifresiz mi?

ING Basketbol Ligi yarı final play - off serisi dördüncü maçında Pınar Karşıyaka evinde Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Heyecan dolu anlara sahne olan serinin bu maçını izlemek isteyen basketbolseverler de ING Basketbol Ligi play - off dördüncü maç: Pınar Karşıyaka - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta? Şifreli mi, şifresiz mi? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte detaylar...

ING Basketbol Ligi play - off dördüncü maç: Pınar Karşıyaka - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta? Şifreli mi, şifresiz mi?

ING Basketbol Ligi yarı final play - off serisinde heyecan tam gaz sürüyor. İstanbul'daki serinin ilk maçını Fenerbahçe Beko 83-79, serinini ikinci maçını ise Pınar Karşıyaka  71-80 kazanmıştı. İzmir'e taşınan serinin üçüncü maçında Fenerbahçe rakibini  67-62 yenerek seride 2-1 üstün durumda bulunuyor. Üç galibiyet alan takımın Anadolu Efes'in rakibi olacağı seride dördüncü maç heyecanı yaşanacak. Peki ING Basketbol Ligi play - off dördüncü maç: Pınar Karşıyaka - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta? Şifreli mi, şifresiz mi? İşte detaylar... 

ING BASKETBOL LİGİ PLAY - OFF DÖRDÜNCÜ MAÇ: PINAR KARŞIYAKA - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Pınar Karşıyaka ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak olan ING Basketbol Ligi yarı final play - off yarı final serisi dördüncü maçı 26 Mayıs Çarşamba günü oynanacak. İzmir'deki Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda oynanacak olan maç saat 19.30'da başlayacak.

Zorlu müsabaka Tivibu Spor 2  kanalından canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca TRT Spor veya TRT Spor Yıldız kanalından yayınlanması bekleniyor.

ING Basketbol Ligi play - off dördüncü maç: Pınar Karşıyaka - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta? Şifreli mi, şifresiz mi?

INAR KARŞIYAKA - FENERBAHÇE BEKO MAÇI ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Pınar Karşıyaka - Fenerbahçe Beko maçı Tivibuspor 2'den yayınlanırsa şifreli olarak ekranlara gelecek. Eğer TRT Spor veya TRT Spor Yıldız kanalından yayınlanırsa ise şifresiz olarak ekranlara gelecek.

Serinin dördüncü maçını Fenerbahçe Beko kazanırsa finalde Anadolu Efes'in rakibi olacak. Pınar Karşıyaka mücadeleyi kazanırsa seri 2- 2 olacak. Serinin beşinci maçını kazanan takım Anadolu Efes'le final maçında karşılaşmaya hak kazanacak. 

Kaynak: Bölge Gündem.

Haber: Tayfun Altuntaş.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT