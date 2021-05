ING Basketbol Ligi play - off dördüncü maç: Pınar Karşıyaka - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta? Şifreli mi, şifresiz mi? ING Basketbol Ligi yarı final play - off serisi dördüncü maçında Pınar Karşıyaka evinde Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Heyecan dolu anlara sahne olan serinin bu maçını izlemek isteyen basketbolseverler de ING Basketbol Ligi play - off dördüncü maç: Pınar Karşıyaka - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta? Şifreli mi, şifresiz mi? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte detaylar...

A+ A-

ING Basketbol Ligi yarı final play - off serisinde heyecan tam gaz sürüyor. İstanbul'daki serinin ilk maçını Fenerbahçe Beko 83-79, serinini ikinci maçını ise Pınar Karşıyaka 71-80 kazanmıştı. İzmir'e taşınan serinin üçüncü maçında Fenerbahçe rakibini 67-62 yenerek seride 2-1 üstün durumda bulunuyor. Üç galibiyet alan takımın Anadolu Efes'in rakibi olacağı seride dördüncü maç heyecanı yaşanacak. Peki ING Basketbol Ligi play - off dördüncü maç: Pınar Karşıyaka - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta? Şifreli mi, şifresiz mi? İşte detaylar... ING BASKETBOL LİGİ PLAY - OFF DÖRDÜNCÜ MAÇ: PINAR KARŞIYAKA - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? Pınar Karşıyaka ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak olan ING Basketbol Ligi yarı final play - off yarı final serisi dördüncü maçı 26 Mayıs Çarşamba günü oynanacak. İzmir'deki Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda oynanacak olan maç saat 19.30'da başlayacak. Zorlu müsabaka Tivibu Spor 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca TRT Spor veya TRT Spor Yıldız kanalından yayınlanması bekleniyor. INAR KARŞIYAKA - FENERBAHÇE BEKO MAÇI ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ? Pınar Karşıyaka - Fenerbahçe Beko maçı Tivibuspor 2'den yayınlanırsa şifreli olarak ekranlara gelecek. Eğer TRT Spor veya TRT Spor Yıldız kanalından yayınlanırsa ise şifresiz olarak ekranlara gelecek. Serinin dördüncü maçını Fenerbahçe Beko kazanırsa finalde Anadolu Efes'in rakibi olacak. Pınar Karşıyaka mücadeleyi kazanırsa seri 2- 2 olacak. Serinin beşinci maçını kazanan takım Anadolu Efes'le final maçında karşılaşmaya hak kazanacak. Kaynak: Bölge Gündem. Haber: Tayfun Altuntaş. Fenerbahçe Bekopınar karşıyaka