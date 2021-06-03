ING Basketbol Ligi play- off final: Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı izle | TRT Spor canlı yayın izle

ING Basketbol Ligi play-off final serisinde heyecan başlıyor. Bu kapsamda serinin ilk maçında Euroleague kupasını kazanarak göğsümüzü kabartan Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu, Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 17.00'de başlayacak olan maçta konuk edecek. Mücadele hakkında bilgi sahibi olmak isteyen ve izlemek isteyen sporseverler Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı izle | TRT Spor canlı yayın izle şeklinde internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor.

ING BASKETBOL LİGİ PLAY- OFF FİNAL: FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES MAÇI İZLE

Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasındaki mücadele, TRT Spor ve Tivibu Spor 2 kanalından canlı olarak izlenebilecek. Ancak mücadele TRT Spor kanalından şifresiz, Tivibu Spor kanalından ise şifreli olarak izlenebilecek.

FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES MAÇI İZLE TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE

Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasındaki maçı TRT Spor kanalından canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz. Mücadeleyi izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES MAÇI İZLE TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE

Seride 3 galibiyet alan takım şampiyonluğa ulaşacak.

EFES, LİGDEKİ İKİ MAÇI DA KAZANDI

Öte yandan ligin 14.haftasında oynanan maçı Anadolu Efes 85-72, 29.haftasında oynanan maçı ise 88-84 kazanmıştı.

FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES MAÇ PROGRAMI

Basketbol Süper Ligi play-off final serisindeki ilk üç maçın programı şöyle:



Play-off final serisi 1. maç

3 Haziran Perşembe

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko

Sinan Erdem Spor Salonu / 17.00



Play-off final serisi 2. maç

5 Haziran Cumartesi

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko

Sinan Erdem Spor Salonu / 19.30



Play-off final serisi 3. maç

7 Haziran Pazartesi

Fenerbahçe Beko – Anadolu Efes

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu / 19.30



Not: Gerekmesi halinde serideki kalan karşılaşmaların tarih ve saatleri Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından açıklanacaktır.