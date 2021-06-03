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ING Basketbol Ligi play- off final: Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı izle | TRT Spor canlı yayın izle

ING Basketbol Ligi play-off final serisi ilk maçında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, karşı karşıya gelecek. Bu kapsamda maçı izlemek isteyenler Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı izle | TRT Spor canlı yayın izle şeklinde aramalarda bulunuyor.

ING Basketbol Ligi play- off final: Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı izle | TRT Spor canlı yayın izle

ING Basketbol Ligi play-off final serisinde heyecan başlıyor. Bu kapsamda  serinin ilk maçında Euroleague kupasını kazanarak göğsümüzü kabartan Anadolu Efes,  Fenerbahçe Beko'yu, Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 17.00'de başlayacak olan maçta konuk edecek. Mücadele hakkında bilgi sahibi olmak isteyen ve izlemek isteyen sporseverler Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı izle | TRT Spor canlı yayın izle şeklinde internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor. 

ING BASKETBOL LİGİ PLAY- OFF FİNAL: FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES MAÇI İZLE

Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasındaki mücadele, TRT Spor ve Tivibu Spor 2 kanalından canlı olarak izlenebilecek. Ancak mücadele TRT Spor kanalından şifresiz, Tivibu Spor kanalından ise şifreli olarak izlenebilecek. 

ING Basketbol Ligi play- off final: Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES MAÇI İZLE TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE

Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasındaki maçı TRT Spor kanalından canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz. Mücadeleyi izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES MAÇI İZLE TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE

Seride 3 galibiyet alan takım şampiyonluğa ulaşacak.

EFES, LİGDEKİ İKİ MAÇI DA KAZANDI

Öte yandan ligin 14.haftasında oynanan maçı Anadolu Efes 85-72, 29.haftasında oynanan maçı ise  88-84 kazanmıştı.

ING Basketbol Ligi play- off final: Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES MAÇ PROGRAMI

Basketbol Süper Ligi play-off final serisindeki ilk üç maçın programı şöyle:
 
Play-off final serisi 1. maç
3 Haziran Perşembe
Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko
Sinan Erdem Spor Salonu / 17.00
 
Play-off final serisi 2. maç
5 Haziran Cumartesi
Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko
Sinan Erdem Spor Salonu / 19.30
 
 Play-off final serisi 3. maç
7 Haziran Pazartesi
Fenerbahçe Beko – Anadolu Efes
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu / 19.30
  
Not: Gerekmesi halinde serideki kalan karşılaşmaların tarih ve saatleri Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından açıklanacaktır.

Tayfun Altuntaş
Editör
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