ING Basketbol Ligi play- off final: Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

ING Basketbol Ligi play- off final serisinde Pınar Karşıyaka'yı 3-1'lik seri sonucunda yenerek finale yükselen Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş'ı yenen Anadolu Efes, final serisinde karşı karşıya gelecek. Türkiye Basketbol Federasyonu da serinin ilk 3 maçının oynanacağı tarihleri, salon ve maç saati bilgisini açıkladı. Bu kapsamda ilk maçın ne zaman oynanacağını merak edenler Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? sorularına yanıt arıyor.

ING BASKETBOL LİGİ PLAY- OFF FİNAL: FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

ING Basketbol Ligi play final serisi ilk maçında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak olan maç 3 Haziran Perşembe günü oynanacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak olan maç saat 17.00'de başlayacak.

Zorlu maç TRT Spor ve Tivibu Spor 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES MAÇI ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında oynanacak olan ING Basketbol Ligi play final serisi ilk maçı TRT Spor kanalından şifresiz olarak, Tivibuspor 2 ve Tivibu Spor 4 kanalından ise şifreli olarak ekranlara gelecek.

Seride 3 galibiyet alan takım şampiyonluğa ulaşacak.

EFES, LİGDEKİ İKİ MAÇI DA KAZANDI

Öte yandan ligin 14.haftasında oynanan maçı Anadolu Efes 85-72, 29.haftasında oynanan maçı ise 88-84 kazanmıştı.

FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES MAÇ PROGRAMI

Basketbol Süper Ligi play-off final serisindeki ilk üç maçın programı şöyle:



Play-off final serisi 1. maç

3 Haziran Perşembe

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko

Sinan Erdem Spor Salonu / 17.00



Play-off final serisi 2. maç

5 Haziran Cumartesi

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko

Sinan Erdem Spor Salonu / 19.30



Play-off final serisi 3. maç

7 Haziran Pazartesi

Fenerbahçe Beko – Anadolu Efes

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu / 19.30



Not: Gerekmesi halinde serideki kalan karşılaşmaların tarih ve saatleri Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından açıklanacaktır.