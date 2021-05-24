ING Basketbol Ligi play - off üçüncü maç: Pınar Karşıyaka - Fenerbahçe Beko maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linki

ING Basketbol Süper Ligi play- off yarı finali serisinin üçüncü maçında Pınar Karşıyaka evinde Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak. Heyecan dolu anlara sahne olan serinin ilk maçını Fenerbahçe Beko 83-79 kazanırken ikinci maçta Pınar Karşıyaka, rakibini 81-70 yenerek seride durumu 1-1'e getirerek saha avantajını da eline geçirmişti. İzmir'e taşınan serinin üçüncü maçını izlemek isteyen basketbolseverler ING Basketbol Ligi play - off üçüncü maç: Pınar Karşıyaka - Fenerbahçe Beko maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle şeklinde internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor. M

ING BASKETBOL SÜPER LİGİ PLAY- OFF ÜÇÜNCÜ MAÇ : FENERBAHÇE BEKO- PINAR KARŞIYAKA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Pınar Karşıyaka ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak olan ING Basketbol Süper Ligi play- off yarı final serisi üçüncü maçı 24 Mayıs Pazartesi günü (bugün) oynanacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda oynanacak olan mücadele saat 19.30'da başlayacak. Zorlu müsabaka Tivibu Spor 2 ve TRT Spor kanalından canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE BEKO- PINAR KARŞIYAKA MAÇI ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe Beko ile Pınar Karşıyaka arasındaki ING Basketbol Süper Ligi play- off yarı final serisi üçüncü maçı, Tivibu Spor 2 kanalından şifreli , TRT Spor kanalından ise şifresiz olarak yayınlanacak.

ING BASKETBOL LİGİ PLAY - OFF ÜÇÜNCÜ MAÇ: PINAR KARŞIYAKA - FENERBAHÇE BEKO MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

ING Basketbol Süper Ligi play- off yarı final serisi üçüncü maçında Pınar Karşıyaka ile Fenerbahçe Beko arasındaki müsabakayı TRT Spor'dan canlı yayınla izleyebileceksiniz.

Pınar Karşıyaka - Fenerbahçe Beko maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linki

Öte yandan serinin dördüncü maçı ise 26 Mayıs Çarşamba günü Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda saat 19.30'da başlayacak. Seride üç galibiyet alan takım finale yükselecek.

Kaynak: Bölge Gündem

Haber: Tayfun Altuntaş