ING Basketbol Süper Ligi heyecanı! Beşiktaş Icrypex: 83 - Bahçeşehir Koleji: 77 ING Basketbol Süper Ligi’nin 27. haftası heyecan doruktaydı. Erteleme maçında Beşiktaş Icrypex, Bahçeşehir Koleji’ni konuk etti. Karşılaşmada Beşiktaş Icrypex, konuk ettiği Bahçeşehir Koleji’ni 83-77 mağlup etti.

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ING Basketbol Süper Ligi’nin 27. haftası erteleme maçında Beşiktaş Icrypex, konuk ettiği Bahçeşehir Koleji’ni 83-77 mağlup etti. Karşılaşmanın detayları şu şekilde: Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi Hakemler: Serdar Ünal, Ziya Özorhon, Sinan İşgüder Beşiktaş Icrypex: Şehmus Hazer 25, Blackmon 17, Furkan Haltalı 6, Johnson 14, Hakan Sayılı, Berry 12, Alperen Şengün 9, Mehmet Yağmur Bahçeşehir Koleji: Evans 2, Jones 7, İsmet Akpınar 20, Jankovic 5, Stimac 18, Erkan Yılmaz 10, Thomas Akyazılı 6, Aldridge 5, Burak Can Yıldızlı 2, Rıdvan Öncel 2, Hadi Özdemir, Deniz Kılıçlı 1. Periyot: 26-24 Devre: 46-48 3. Periyot: 60-63 Beş faulle çıkanlar: 37.56 Jones, 39.07 Thomas Akyazılı (Bahçeşehir Koleji) KAYNAK: Anadolu Ajansı ING basketbolbasketbolkarşılaşma