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  3. ING Basketbol Süper Ligi 26 Eylül Cumartesi günü oynanacak 3 karşılaşmayla başlıyor

ING Basketbol Süper Ligi 26 Eylül Cumartesi günü oynanacak 3 karşılaşmayla başlıyor

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), ING Basketbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonun ilk 3 haftasındaki maç programını açıkladı.

ING Basketbol Süper Ligi 26 Eylül Cumartesi günü oynanacak 3 karşılaşmayla başlıyor

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), ING Basketbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonun ilk 3 haftasındaki maç programını açıkladı.

TBF'den yapılan açıklamaya göre 2020-2021 sezonu 26 Eylül Cumartesi günü oynanacak 3 karşılaşmayla başlayacak.

Ligde yer alan takımların Avrupa kupaları mücadelelerinin takvimlerindeki belirsizlik nedeniyle yalnızca ilk 3 hafta programı belirlenen ING Basketbol Süper Ligi’nde 3 haftalık maç programı şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi 1. Hafta

26 Eylül Cumartesi:

13.00 Fenerbahçe Beko-OGM Ormanspor (Ülker Spor ve Etkinlik)

15.15 Frutti Extra Bursaspor-Beşiktaş (TOFAŞ)

17.30 Galatasaray Doğa Sigorta-Anadolu Efes (Sinan Erdem)

27 Eylül Pazar:

13.00 HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Gaziantep Basketbol (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

15.15 Bahçeşehir Koleji-TOFAŞ (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

17.30 Büyükçekmece Basketbol-Petkimspor (Gazanfer Bilge)

20.00 Pınar Karşıyaka-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

7 Ekim Çarşamba:

20.00 Türk Telekom-Darüşşafaka Tekfen (Ankara) (Erteleme)

 

ING Basketbol Süper Ligi 2. Hafta

3 Ekim Cumartesi:

13.00 OGM Ormanspor-Galatasaray Doğa Sigorta (Ankara)

15.15 Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Frutti Extra Bursaspor (Fethiye Beşkaza)

17.30 Darüşşafaka Tekfen-Bahçeşehir Koleji (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

20.00 TOFAŞ-Büyükçekmece Basketbol (TOFAŞ)

4 Ekim Pazar:

13.00 Gaziantep Basketbol-Pınar Karşıyaka (Şahinbey)

15.15 Petkimspor-HDI Sigorta Afyon Belediyespor (ENKA)

17.30 Anadolu Efes-Türk Telekom (Sinan Erdem)

20.00 Beşiktaş-Fenerbahçe Beko (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

 

ING Basketbol Süper Ligi 3. Hafta

10 Ekim Cumartesi:

13.00 HDI Sigorta Afyon Belediyespor-TOFAŞ (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

15.15 Galatasaray Doğa Sigorta-Beşiktaş (Sinan Erdem)

17.30 Pınar Karşıyaka-Petkimspor (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

20.00 Büyükçekmece Basketbol-Darüşşafaka Tekfen (Gazanfer Bilge)

11 Ekim Pazar:

13.00 Fenerbahçe Beko-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor (Ülker Spor ve Etkinlik)

15.15 OGM Ormanspor-Anadolu Efes (Ankara)

17.30 Frutti Extra Bursaspor-Gaziantep Basketbol (TOFAŞ)

20.00 Bahçeşehir Koleji-Türk Telekom (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

 



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