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ING Basketbol Süper Ligi 29. haftada TOFAŞ, Darüşşafaka karşılaşması

ING Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında heyecan devam etti. Karşılaşma TOFAŞ: 101 - Darüşşafaka Tekfen: 89 şeklinde sonuçlandı.

ING Basketbol Süper Ligi 29. haftada TOFAŞ, Darüşşafaka karşılaşması

ING Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında TOFAŞ, Darüşşafaka Tekfen'i 101-89 mağlup etti.

Maçın detayları şu şekilde;

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Erşan Kartal, Semih Vural, Polat Parlak

TOFAŞ: Zubcic 21, Berkan Durmaz 13, Berk Uğurlu 9, Simmons 13, Phillip 14, Purcell 19, Christon 5, Alihan Demir, Muhsin Yaşar 7

Darüşşafaka Tekfen: Magette 5, Berk Demir 2, Andrews 21, Gulley 6, Jerrett 18, Erkan Veyseloğlu 4, Eray Akyüz 6, Luther 14, Doğuş Özdemiroğlu 1, Emircan Koşut, Troy Selim Şav 10, Sinan Güler 2

1. Periyot: 27-20

Devre: 50-48

3. Periyot: 81-61

Beş faulle çıkanlar: 26.11 Berk Demir, 30.13 Doğuş Özdemiroğlu (Darüşşafaka Tekfen)

Diskalifiye: 16.05 Christon (TOFAŞ)

KAYNAK: Anadolu Ajansı

ING Basketbol Süper Ligi 29. haftada TOFAŞ, Darüşşafaka karşılaşması

ING Basketbol Süper Ligi 29. haftada TOFAŞ, Darüşşafaka karşılaşması

ING Basketbol Süper Ligi 29. haftada TOFAŞ, Darüşşafaka karşılaşması

ING Basketbol Süper Ligi 29. haftada TOFAŞ, Darüşşafaka karşılaşması

ING Basketbol Süper Ligi 29. haftada TOFAŞ, Darüşşafaka karşılaşması

ING Basketbol Süper Ligi 29. haftada TOFAŞ, Darüşşafaka karşılaşması

ING Basketbol Süper Ligi 29. haftada TOFAŞ, Darüşşafaka karşılaşması

ING Basketbol Süper Ligi 29. haftada TOFAŞ, Darüşşafaka karşılaşması

ING Basketbol Süper Ligi 29. haftada TOFAŞ, Darüşşafaka karşılaşması

ING Basketbol Süper Ligi 29. haftada TOFAŞ, Darüşşafaka karşılaşması

ING Basketbol Süper Ligi 29. haftada TOFAŞ, Darüşşafaka karşılaşması

ING Basketbol Süper Ligi 29. haftada TOFAŞ, Darüşşafaka karşılaşması

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