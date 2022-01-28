ING Basketbol Süper Ligi: Anadolu Efes – Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ING Basketbol Süper Ligi’nde basketbol heyecanı 23. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç sporseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Anadolu Efes – Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

ING BASKETBOL SÜPER LİGİ: ANADOLU EFES – FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA

ING Basketbol Süper Ligi: Anadolu Efes – Fenerbahçe Beko maçı 30 Ocak 2022 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 18.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka İstanbul'da, Sinan Erdem Spor Salonu Stadyumu'nda oynanacak.

ING BASKETBOL SÜPER LİGİ: ANADOLU EFES – FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

ING Basketbol Süper Ligi: Anadolu Efes – Fenerbahçe Beko maçı Tivibu Spor 2 kanalında yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Tivibu Spor 2, Tivibu 79 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.