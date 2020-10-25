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  3. ING Basketbol Süper Ligi karşılaşmaları TRT Spor 2 ekranlarından yayınlanacak

ING Basketbol Süper Ligi karşılaşmaları TRT Spor 2 ekranlarından yayınlanacak

ING Basketbol Süper Ligi karşılaşmaları TRT Spor 2 ekranlarında olacak. ING Basketbol Süper Ligi'nin her hafta iki karşılaşması ve play-off maçları, TRT Spor 2'den canlı yayımlanacak.

ING Basketbol Süper Ligi karşılaşmaları TRT Spor 2 ekranlarından yayınlanacak

ING Basketbol Süper Ligi karşılaşmaları TRT Spor 2 ekranlarında olacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, ligde 7 farklı şehirde oynanan karşılaşmalar, TRT Spor 2 ekranlarından basketbolseverlerle buluşacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nin her hafta iki karşılaşması ve play-off maçları, TRT Spor 2'den canlı yayımlanacak.

ING BASKETBOL SÜPER LİGİ'NDE 6. HAFTA FİKSTÜRÜ

31 Ekim 2020 - Cumartesi

13:00 Bahçeşehir Koleji - HDI Sigorta Afyon Bld.

15:15 Aliağa Petkim Spor - Galatasaray Doğa Sigorta

17:30 Darüşşafaka Tekfen - Frutti Extra Bursaspor

20:00 Tofaş - Fenerbahçe Beko

1 Kasım 2020 - Pazar

13:00 Lokman Hekim Fethiye Bld. - Beşiktaş Sompo Sigorta

15:15 Gaziantep Basketbol - OGM Ormanspor

17:30 Türk Telekom - Pınar Karşıyaka

20:00 Anadolu Efes - Arel Üniv. Büyükçekmece

Onur Çelik
Spor Editörü


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