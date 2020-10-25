ING Basketbol Süper Ligi karşılaşmaları TRT Spor 2 ekranlarından yayınlanacak
ING Basketbol Süper Ligi karşılaşmaları TRT Spor 2 ekranlarında olacak. ING Basketbol Süper Ligi'nin her hafta iki karşılaşması ve play-off maçları, TRT Spor 2'den canlı yayımlanacak.
ING Basketbol Süper Ligi karşılaşmaları TRT Spor 2 ekranlarında olacak.
TRT'den yapılan açıklamaya göre, ligde 7 farklı şehirde oynanan karşılaşmalar, TRT Spor 2 ekranlarından basketbolseverlerle buluşacak.
ING Basketbol Süper Ligi'nin her hafta iki karşılaşması ve play-off maçları, TRT Spor 2'den canlı yayımlanacak.
ING BASKETBOL SÜPER LİGİ'NDE 6. HAFTA FİKSTÜRÜ
31 Ekim 2020 - Cumartesi
13:00 Bahçeşehir Koleji - HDI Sigorta Afyon Bld.
15:15 Aliağa Petkim Spor - Galatasaray Doğa Sigorta
17:30 Darüşşafaka Tekfen - Frutti Extra Bursaspor
20:00 Tofaş - Fenerbahçe Beko
1 Kasım 2020 - Pazar
13:00 Lokman Hekim Fethiye Bld. - Beşiktaş Sompo Sigorta
15:15 Gaziantep Basketbol - OGM Ormanspor
17:30 Türk Telekom - Pınar Karşıyaka
20:00 Anadolu Efes - Arel Üniv. Büyükçekmece