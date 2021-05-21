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  4. ING Basketbol Süper Ligi play-off : Fenerbahçe Beko- Pınar Karşıyaka maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

ING Basketbol Süper Ligi play-off : Fenerbahçe Beko- Pınar Karşıyaka maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin ikinci maçında Fenerbahçe Beko, Pınar Karşıyaka'yı konuk edecek. Zorlu mücadele hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler de Fenerbahçe Beko- Pınar Karşıyaka maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? sorularına yanıt arıyor.

ING Basketbol Süper Ligi play-off : Fenerbahçe Beko- Pınar Karşıyaka maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

ING Basketbol Süper Liginde play-off heyecanı yarı final heyecanı ile sürüyor. Bu kapsamda Fenerbahçe Beko ilk maçta 83-79 yendiği Pınar Karşıyaka'yı ikinci maçta konuk edecek. Heyecana sahne olan ilk maçın ardından ikinci maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyen sporseverler Fenerbahçe Beko- Pınar Karşıyaka maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte tüm detaylar... 

ING Basketbol Süper Ligi play-off : Fenerbahçe Beko- Pınar Karşıyaka maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

FENERBAHÇE BEKO- PINAR KARŞIYAKA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko ile Pınar Karşıyaka arasında oynanacak olan ING Basketbol Süper Liginde play-off yarı final ikinci maçı 22 Mayıs Cumartesi oynanacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 15.00'de başlayacak olan mücadele  Tivibu Spor 2 ve TRT Spor kanalından ekranlara gelecek. 

Seride üç galibiyet alan takım finale yükselecek. Seride ikinci karşılaşma, günü yine oynanacak.

ING Basketbol Süper Ligi play-off : Fenerbahçe Beko- Pınar Karşıyaka maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

FENERBAHÇE BEKO- PINAR KARŞIYAKA MAÇI ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe Beko - Pınar Karşıyaka maçı, Tivibu Spor 2'den şifreli, TRT Spor kanalından ise şifresiz olarak ekranlara gelecek.

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