ING Basketbol Süper Ligi play- off yarı finalinde, Fenerbahçe Beko'nun sahasında oynanan maçların ardından seri üçüncü maçla birlikte Pınar Karşıyaka'nın maçlarını oynadığı İzmir'e taşınacak. Serinin ilk maçını Fenerbahçe Beko 83-79 kazanırken ikinci maçta Pınar Karşıyaka, rakibini 81-70 yenerek seride durumu 1-1'e getirerek saha avantajını da eline geçirmiş oldu. Bu kapsamda serinin üçüncü maçından çıkacak sonuç iki takım açısından da büyük önem arz ediyor. Zorlu mücadele hakkında bilgi sahibi olmak isteyen basketbolseverler de ING Basketbol Süper Ligi play- off üçüncü maç : Fenerbahçe Beko- Pınar Karşıyaka maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? sorularına yanıt arıyor. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

ING BASKETBOL SÜPER LİGİ PLAY- OFF ÜÇÜNCÜ MAÇ : FENERBAHÇE BEKO- PINAR KARŞIYAKA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Pınar Karşıyaka ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak olan ING Basketbol Süper Ligi play- off yarı final serisi üçüncü maçı 24 Mayıs Pazartesi günü oynanacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda oynanacak olan mücadele saat 19.30'da başlayacak. Zorlu müsabaka Tivibu Spor 2 kanalından canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE BEKO- PINAR KARŞIYAKA MAÇI ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe Beko ile Pınar Karşıyaka arasındaki ING Basketbol Süper Ligi play- off yarı final serisi üçüncü maçı, Tivibu Spor 2 kanalından şifreli olarak yayınlanacak.

Serinini dördüncü maçı ise 26 Mayıs Çarşamba günü Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda saat 19.30'da başlayacak. Seride üç galibiyet alan takım finale yükselecek.

Kaynak: Bölge Gündem.

Haber: Tayfun Altuntaş