ING Basketbol Süper Ligi: Tofaş: 76 - Fenerbahçe Beko: 82

TOFAŞ, ING Basketbol Süper Ligi mücadelesinde sahasında karşılaştığı Fenerbahçe Beko'ya 76-82 mağlup oldu.

ING Basketbol Süper Ligi 8. hafta mücadelesinde deplasmanda TOFAŞ ile karşılaşan Fenerbahçe Beko, parkeden 76-82 galip ayrılarak, serisini 3 maça çıkardı. Fenerbahçe Beko ligdeki 7. galibiyetini alırken, TOFAŞ ise ikinci kez parkeden mağlup ayrıldı.

Salon: Tofaş Spor Salonu

Hakemler: Mehmet Keseratar xx, Semih Vural xx, Serhat Büker xx

TOFAŞ: Berk Uğurlu x 2, DJ White xx 12, Tarik Phillip xxx 18, Matthew Lojeski x 3, Devin Williams xx 7, Barış Ermiş xx 11, Samuel Mejia xxx 13, Berkan Durmaz x 2, Muhsin Yaşar x 8

Başantrenör: Orhun Ene

Fenerbahçe Beko: Leo Westermann xx 9, Melih Mahmutoğlu xxx 29, Kostas Sloukas xx 7, Ahmet Düverioğlu xxx 15, Joffrey Lauvergne xx 8, Nikola Kalinic xx 7, Derrick Williams x 2, Berkay Candan x, Ali Muhammed x

Başantrenör: Obradovic

1. Periyot: 13-25 (Fenerbahçe Beko lehine)

Devre: 32-38 (Fenerbahçe Beko lehine)

3. Periyot: 46-68 (Fenerbahçe Beko lehine)

Kaynak: İHA